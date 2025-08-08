Președintele Xi Jinping cere „eforturi absolute” pentru salvarea celor dispăruți și intensificarea măsurilor de prevenire a dezastrelor.

Cel puțin zece persoane și-au pierdut viața, iar alte 33 sunt date dispărute în urma unor inundații subite provocate de ploi torențiale în provincia Gansu, nord-vestul Chinei. Președintele Xi Jinping a cerut mobilizarea totală pentru găsirea celor dispăruți și intensificarea măsurilor de prevenție la nivel național.

Postul național de televiziune CCTV a anunțat vineri că „începând de la 7 august, ploi torențiale continue au provocat inundații bruște” în Gansu. „Zece persoane au murit, iar (alte) 33 au fost date dispărute”, a precizat sursa citată.

Un nou episod după o serie de fenomene extreme

Aceste inundații vin după evacuarea a 82.000 de persoane la Beijing, precum și după ploi torențiale care au afectat Hong Kong și Taiwan în ultimele zile.

Un accident produs la un pod suspendat, într-o zonă turistică populară din Xinjiang, China, s-a soldat cu moartea a cinci persoane și rănirea altor 24. Tragedia a avut loc joi, 7 august, în zona pitorească Xiata din Zhaosu și ar fi fost provocată de ruperea unui cablu de susținere.

Înregistrări video difuzate de pompieri pe platforma Weibo arată salvatori ghidând localnici printr-o apă tulbure și învolburată, într-un sat din Gansu. Guvernul local a publicat, la rândul său, imagini cu străzi acoperite de pietre și noroi.

Xi Jinping cere mobilizare totală

Președintele chinez Xi Jinping a cerut mobilizarea tuturor resurselor pentru găsirea persoanelor dispărute. „Se impune un efort absolut pentru salvarea oamenilor”, a transmis liderul de la Beijing, citat de CCTV.

Xi Jinping a mai ordonat ca toate regiunile din China să își dubleze eforturile în identificarea riscurilor, subliniind frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme.

China, tot mai expusă dezastrelor naturale

Fenomenul nu este izolat. China se confruntă adesea cu catastrofe naturale, mai ales vara, când unele regiuni sunt lovite de ploi abundente, iar altele suportă valuri de căldură extremă.

În iulie, 44 de persoane au murit în urma ploilor torențiale din nordul Beijingului, cele mai afectate fiind zonele rurale din jurul capitalei.