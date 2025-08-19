Articol publicitar

Cum să te protejezi de inundații: Ghid complet de pregătire și acțiune

Inundațiile pot apărea fără prea mult avertisment și îți pot transforma rapid locuința într-o zonă periculoasă. Dacă nu știi cum să te protejezi de inundație, riști nu doar pagube materiale, ci și siguranța familiei. Acest ghid îți arată, pas cu pas, ce să faci înainte, în timpul și după o inundație, pentru a minimiza daunele și a-ți proteja casa și pe cei dragi.

adevarul ro cum sa te protejezi de inundatie jpg

Importanța pregătirii pentru inundații

Pregătirea nu e un moft, ci o necesitate. Un plan bine pus la punct îți permite să reacționezi rapid când nivelul apei crește. De asemenea, un kit de urgență pregătit din timp îți oferă siguranța că ai la îndemână apă, alimente neperisabile, lanterne și documente esențiale. Astfel, stresul scade, iar reacția în caz de urgență devine mai clară și eficientă.

Cauzele inundațiilor în România

În România, inundațiile pot fi declanșate de factori naturali sau umani:

●      Precipitații extreme: ploile torențiale și topirea rapidă a zăpezii cresc debitul râurilor.

●      Revărsări de cursuri de apă: Dunărea, Siretul sau Timișul ies din matcă după ploi abundente.

●      Defecțiuni ale infrastructurii: diguri și baraje care cedează sau canalizări blocate.

●      Avarii interne: țevi sparte, racorduri defecte sau echipamente sanitare uzate care inundează rapid subsolurile și parterul.

Semnele timpurii ale inundațiilor

Recunoașterea semnelor încă din stadii incipiente îți poate salva locuința:

●      Nivelul apei din râurile și canalele din apropiere crește vizibil.

●      Jgheaburile și burlanele sunt colmatate și apa nu se mai scurge.

●      Ploile continuă ore în șir, iar meteorologii lansează avertizări cod portocaliu/roșu.

●      Detectoarele de inundație sau senzorii de umiditate trimit alerte pe telefon.

Măsuri de prevenire a inundațiilor

1       Instalează supape antiretur la canalizare, pentru a preveni refularea apei murdare în locuință.

2       Curăță periodic jgheaburile și burlanele, pentru a evita blocajele care pot provoca acumularea apei pe acoperiș.

3       Impermeabilizează fundația și pereții subsolului. Un tratament hidroizolant reduce infiltrațiile.

4       Înaltă puțin terenul din jurul casei sau construiește șanțuri de scurgere, care să direcționeze apa departe de fundație.

Ce trebuie să faci înainte de o inundație

●      Verifică prognoza meteo zilnic și activează alertele oficiale.

●      Pregătește un plan de evacuare: stabilește traseul și locul de refugiu pentru fiecare membru al familiei.

●      Constituie un kit de urgență: apă potabilă pentru 3 zile, alimente neperisabile, lanternă, baterii, radio cu baterii, documente importante și bani lichizi.

●      Mută obiectele de valoare la etaj: mobilă, electrocasnice și cutii cu documente.

Acțiuni imediate în timpul inundației

5       Rămâi calm și pune în aplicare planul de evacuare.

6       Oprește alimentarea cu apă și energie electrică de la întrerupătoarele principale.

7       Nu traversa apa învolburată; un metru de apă puternică poate mișca un vehicul.

8       Mergi în locuri mai înalte: pod, etaj superior sau acoperiș – și semnalizează-ți prezența salvatorilor.

9       Evită contactul cu apa de inundație, care poate fi contaminată. Poartă cizme de cauciuc și mănuși de protecție.

Cum să limitezi pagubele după inundație

●      Efectuează evacuarea apei cu pompe submersibile sau aspiratoare speciale.

●      Ventilează bine încăperile și folosește dezumidificatoare, pentru a preveni mucegaiul.

●      Dezinfectează pereții și suprafețele expuse apei, cu soluții pe bază de clor sau biocide.

●      Aruncă obiectele irecuperabile: saltele, covoare, materiale absorbante care pot deveni focare de bacterii.

●      Verifică structura clădirii: dacă apar fisuri sau tencuiala cade, consultă un inginer.

Rolul asigurării de locuință

O poliță de asigurare bine aleasă îți oferă liniștea că vei primi despăgubiri pentru reparații și înlocuirea bunurilor afectate. În România, există două tipuri de asigurări de locuință:

●      Asigurarea PAD (obligatorie), care acoperă cutremure, inundații și alunecări de teren, prin sume fixe (50.000 sau 100.000 RON).

●      Asigurarea facultativă de locuință, care completează PAD-ul și permite o sumă asigurată personalizată. Aceasta poate include: o Daune cauzate de inundații interne (țevi sparte). o Bunuri din interior (mobilă, electronice, articole personale). o Cheltuieli de relocare temporară și intervenții urgente pentru instalații.

Cum să declari daunele

10    Anunță cât mai curând compania de asigurări.

11    Fotografiază și listează obiectele avariate.

12    Trimite documentele și formularul de avizare.

13    Urmărește comunicările, pentru a primi rapid despăgubirile.

Cu un minim de efort de pregătire și cu asigurarea potrivită, știi acum cum să te protejezi de inundații și să îți reduci pierderile materiale. Planifică din timp, acționează decis și vei fi mereu cu un pas înaintea apelor!

