Video Case și străzi inundate, copaci căzuți, avarii la rețeaua de energie. Pompierii au intervenit în șapte județe pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteo

Pompierii au intervenit, duminică seară, în zece localități din șapte județe pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice înregistrate în ultimele ore. S-a acționat pentru stingerea unui incendiu, evacuarea apei din locuințe și de pe străzi, precum și pentru degajarea unor copaci prăbușiți.

Manifestarea fenomenelor hidrometeorologice prognozate a produs efecte în zece localități din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Harghita şi Sibiu.

„S-a intervenit pentru stingerea unui incendiu, evacuarea apei din trei case, şase curţi, trei beciuri, o anexă gospodărească şi de pe trei străzi, precum şi pentru degajarea a cinci copaci prăbuşiţi”, a precizat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), duminică seara, într-o postare pe Facebook.

Potrivit IGSU, s-au înregistrat avarii la reţeaua de energie în trei localităţi din judeţul Harghita, iar echipe specializate s-au aflat în teren pentru remedierea situaţiei. Nu sunt înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

În localitatea Fericet din judeţul Alba s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească lovită de fulger, fără a fi înregistrate victime, precizează IGSU.

„Pentru informații utile despre cum să acționați înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență, accesați platforma fiipregatit.ro și descărcați gratuit aplicația de mobil DSU.Pompierii rămân la datorie pentru furnizarea răspunsului prompt la solicitările de sprijin venite din partea cetățenilor”, a transmis IGSU.