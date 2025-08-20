Venezuela denunță „răpirea" a 66 de copii în Statele Unite. Se cere intervenția Primei Doamne, Melania Trump

Guvernul venezuelean a confirmat marți că 66 de copii venezueleni sunt încă „răpiți” în Statele Unite după ce au fost separați de părinții lor în cursul procesului de expulzare spre Venezuela.

Autorităţile din Caracas, care au obţinut deja revenirea mai multor copii, cer administraţiei preşedintelui american Donald Trump să-i predea pe copii autorităţilor venezuelene, astfel încât aceştia să poată revină în ţară cu familiile lor, potrivit Agerpres.

"Avem 66 de copii răpiţi în Statele Unite, un număr care creşte în fiecare zi; este foarte îngrijorător. Este o politică crudă şi inumană", a declarat Camila Fabri, preşedinta planului guvernamental "Întoarcerea în Patrie", lansat în 2018 de preşedintele Nicolas Maduro pentru revenirea voluntară a migranţilor.

"Îi vom aduce înapoi pe cei 66 de copii", a promis ea, însoţită de un grup de mame care au citit o scrisoare adresată Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, în care i-au cerut să intervină pentru aceşti copii plasaţi în centre de plasament.