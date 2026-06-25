Video Venezuela, lovită de două cutremure puternice produse la interval de câteva secunde. A fost declarată stare de urgență

Venezuela a fost zguduită de două cutremure puternice produse unul după altul, care au distrus clădiri în capitala Caracas și au stârnit temeri privind un număr foarte mare de victime.

Un seism cu magnitudinea de 7,2 s-a produs miercuri, la ora 22:04 GMT, în apropiere de San Felipe, la aproximativ 284 de kilometri vest de Caracas. Aproape imediat după acesta a urmat un alt cutremur, cu magnitudinea de 7,5, în zona Yumare, la circa 293 de kilometri vest de capitală, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Într-un mesaj adresat națiunii târziu în cursul serii de miercuri, președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat stare de urgență, în timp ce autoritățile continuau să evalueze amploarea pagubelor. Rodriguez nu a oferit informații despre eventuale persoane rănite sau decedate, notează Al Jazeera.

Serviciul Geologic al SUA estimează că numărul victimelor ar putea fi cuprins între 10.000 și 100.000 de persoane.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a anunțat că serviciile de urgență au fost mobilizate pentru operațiunile de căutare și salvare.

„Avem clădiri, locuințe și case care s-au prăbușit, iar intervenim cu toate resursele disponibile în ceea ce privește securitatea și asistența civilă”, a declarat Cabello la televiziunea de stat. „Pompierii, poliția și toate structurile competente au fost activate.”

Cabello a precizat că Altamira, un cartier din Caracas, se confruntă cu o „situație alarmantă”, după ce mai multe clădiri s-ar fi prăbușit.

El le-a cerut șoferilor să elibereze drumurile pentru a permite echipelor de intervenție să desfășoare operațiuni de salvare și să acorde îngrijiri răniților.

Mulți venezueleni se aflau acasă în momentul producerii cutremurelor, deoarece miercuri a fost zi liberă națională, dedicată comemorării unei bătălii decisive din 1821 în războiul de independență al Venezuelei față de Spania.

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Martorii au descris șocul de a trăi două cutremure la mai puțin de un minut distanță.

„A fost ceva de neimaginat, nici măcar nu știu cât a durat”, a spus Heidi Romero, care se afla la ultimul etaj al unui centru comercial când s-au produs seismele.

„Am ieșit pe scările de urgență; pe acolo ne-au evacuat”, a declarat comercianul în vârstă de 42 de ani pentru agenția AFP.

Carmen Guedez, în vârstă de 69 de ani, se afla în aceeași cameră cu sora sa imobilizată la pat când a simțit prima zguduitură.

„A continuat să devină tot mai puternic”, a povestit Guedez, administrator și locuitoare a unui cartier de clasă mijlocie situat pe dealurile de deasupra capitalei, pentru AFP. „Am început să văd cum ferestrele se mișcă, iar apoi totul a început să se zguduie.”

„Scările s-au desprins, iar întregul perete s-a crăpat”, a declarat pentru AFP Odalis Escalona, o angajată bancară în vârstă de 54 de ani din Caracas. „Au căzut lucruri din tavan. A fost îngrozitor.”

Aeroportul Internațional Simon Bolivar, principala poartă de acces către Caracas, a fost închis după ce a suferit avarii severe. Imagini publicate pe rețelele sociale de Wilmer Azuaje, reprezentant ales al statului Barinas, arată resturi care cad și oameni care aleargă să se adăpostească în incinta aeroportului.

Vashan Wright, geofizician la Universitatea din California, San Diego, a declarat pentru Al Jazeera că amploarea distrugerilor se explică prin faptul că Venezuela se află într-o vastă zonă de falii de tip „strike-slip”, situată la contactul dintre Placa Caraibelor și Placa Sud-Americană.

Potrivit specialistului, orașul Caracas este amplasat și într-un bazin sedimentar adânc, care amplifică undele seismice generate de cutremure.