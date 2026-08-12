Siegfried Mureșan reamintește PSD ce s-a întâmplat timp de patru ani și jumătate pe Legea salarizării

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan face, miercuri, ”cronologia eşecului PSD pe Legea salarizării”, afirmând că, timp de aproape patru ani şi jumătate, Ministerul Muncii, condus de PSD, nu a reuşit să ducă jalonul la îndeplinire.

Siegfried Mureşan face, miercuri, într-o postare pe Facebook, ”cronologia eşecului PSD pe Legea salarizării”.

- Octombrie 2021: Consiliul UE aprobă PNRR-ul României, inclusiv reforma privind Legea salarizării, aflată în responsabilitatea Ministerului Muncii.

- Noiembrie 2021 – iulie 2023: PSD deţine Ministerul Muncii prin Marius Budăi.

- 30 iunie 2023: În timpul mandatului PSD la Ministerul Muncii, expiră termenul iniţial din PNRR pentru intrarea în vigoare a noului cadru privind salarizarea. Legea nu este adoptată. Jalonul rămâne neîndeplinit şi ajunge ulterior să fie renegociat şi reformulat în cadrul revizuirilor PNRR.

- Iulie 2023 – iunie 2025: PSD deţine Ministerul Muncii prin Simona Bucura-Oprescu, fără să finalizeze proiectul de lege.

- Iunie 2025 – aprilie 2026: PSD deţine Ministerul Muncii prin Petre-Florin Manole, fără să finalizeze proiectul de lege.

”Timp de aproape patru ani şi jumătate, Ministerul Muncii, condus de PSD, nu a reuşit să ducă jalonul la îndeplinire. În doar câteva luni, Guvernul condus de Ilie Bolojan şi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, au pus pe masă un proiect al Legii salarizării care corectează inechităţile din sistemul public, vine în sprijinul angajaţilor cinstiţi din sectorul public şi ne permite să obţinem cele 770 de milioane de euro din PNRR”, arată liberalul.

Acesta cere PSD ”să trateze, în sfârşit, serios acest proiect de lege important, aşa cum ar trebui să îl trateze un partid social-democrat, nu unul populist”.

De altfel, Mureșan a susținut că PSD a avut responsabilitatea îndeplinirii acestui jalon timp de mai bine de patru ani, prin miniștrii pe care i-a avut în Guvern, însă nu a reușit să finalizeze proiectul. Eurodeputatul acuză acum formațiunea că încearcă să obțină câștig politic de pe urma negocierilor.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, afirmă că, în urma discuţiilor care au avut loc, marţi seară, la Palatul Cotroceni, pe tema proiectului legii salarizării unitare nu s-a ajuns la un acord, arătând că zilele următoare vor fi decisive cu privire la acest subiect.

El declară că a primit un mandat pentru a veni cu o propunere pentru a închide discuţiile cu sindicatele.

Ce spune PSD

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a afirmat că Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord asupra unei variante îmbunătățite a Legii salarizării.

„Principala concluzie a discuției de la Cotroceni despre Legea salarizării este că, în următoarea săptămână, Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord asupra unei variante îmbunătățite, să o verifice cu Ministerul Finanțelor din punct de vedere al anvelopei bugetare și să o aducă, apoi, la masa deciziei politice”, a transmis acesta.

Florin Manole susține că este incorect ca sindicatele să fie învinovățite pentru „blocajul” privind Legea salarizării.

„În trei luni, ministerele nu s-au pus de acord între ele. Încă se mai poate. Încă mai e timp pentru a avea o lege bună, care să mulțumească și sistemul public, să răspundă și rigorilor bugetare și să ne permită să atragem și banii europeni.

Condiția este ca membrii aceluiași guvern, fie el și demis, să facă primul pas și să se înțeleagă tehnic”