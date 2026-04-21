search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Japonia, în alertă după un cutremur de 7,7: autoritățile avertizează asupra riscului unui nou seism major

0
0
Publicat:

Autoritățile din Japonia avertizează că există un risc crescut de producere a unui cutremur „major” în următoarea săptămână, după ce un seism cu magnitudinea 7,7 a avut loc, luni, 20 aprilie, în largul coastei de nord-est, declanșând ordine de evacuare și avertismente de tsunami de până la trei metri.

Autoritățile japoneze se așteaptă la un mega cutremur/FOTO:EPA/EFE
Autoritățile japoneze se așteaptă la un mega cutremur/FOTO:EPA/EFE

Mii de persoane au fost îndemnate să părăsească zonele de coastă și să se deplaseze către terenuri mai înalte, după cutremurul produs în apropierea prefecturii Iwate, la aproximativ 530 km nord de Tokyo.

Cele mai mari valuri de tsunami înregistrate au avut aproximativ 80 cm. Avertizările au fost ridicate la câteva ore după producerea seismului, luni.

Cu toate acestea, Agenția Meteorologică din Japonia a transmis că în zilele următoare ar putea avea loc noi cutremure, posibil cu o intensitate mai mare și capabile să genereze valuri mai puternice. Autoritățile au precizat că probabilitatea unui seism cu magnitudinea de 8,0 sau mai mare este „mai ridicată decât în mod normal”.

Amintirea dezastrului din Cutremurul și tsunamiul din 2011 din Japonia rămâne puternică în rândul populației. Atunci, peste 18.000 de oameni și-au pierdut viața, iar avarierea centralei de la Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant a provocat unul dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie.

Cutremurul de luni, produs la o adâncime de aproximativ 10 km, a determinat emiterea unor noi avertizări pentru locuitorii din zonele apropiate epicentrului, inclusiv insula principală Honshu și regiunea nordică Hokkaido. Seismul a fost resimțit până la Tokyo.

În Hokkaido, alertele de tsunami au rămas în vigoare timp de mai multe ore după producerea cutremurului, la ora locală 16:52.

„De îndată ce am auzit alerta, toată lumea a coborât în grabă”, a declarat pentru BBC Chaw Su Thwe, o cetățeană din Myanmar care locuiește în Hokkaido. „De data aceasta, zguduitura a fost relativ slabă.”

Ea a adăugat că autoritățile locale au folosit difuzoare pentru a avertiza populația și pentru a cere vigilență, iar angajaților li s-a permis să plece mai devreme de la serviciu.

Secretarul general al Cabinetului, Minoru Kihara, a declarat că mai multe trenuri de mare viteză au fost afectate și că aproximativ 100 de locuințe au rămas fără electricitate. Nu au fost raportate pagube majore sau victime.

Circulația trenurilor a fost reluată în cursul serii. În total, peste 170.000 de persoane din mai multe prefecturi au primit ordine de evacuare, după emiterea avertizărilor de tsunami pe coasta de est.

Avertizarea emisă a fost al doilea cel mai înalt nivel de alertă, populația fiind sfătuită să se îndepărteze de zonele de coastă și de malurile râurilor și să se adăpostească în locuri sigure.

„Valurile de tsunami pot lovi în mod repetat. Nu părăsiți zonele sigure până la ridicarea avertizării”, a transmis Agenția Meteorologică, apel susținut și de premierul Sanae Takaichi, care a cerut populației să se deplaseze în „locuri mai înalte și mai sigure”.Ulterior, avertizarea a fost retrogradată la nivel de alertă și, înainte de miezul nopții, a fost ridicată complet.

Situată pe Cercul de Foc al Pacificului, Japonia este una dintre cele mai expuse țări la cutremure, înregistrând aproximativ 1.500 de seisme anual și reprezentând circa 10% din cutremurele de magnitudine 6,0 sau mai mare la nivel global.

În martie 2011, țara a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 9,0, cel mai puternic înregistrat vreodată în Japonia, care a declanșat un tsunami devastator și criza nucleară de la Fukushima. מאז atunci, autoritățile emit rapid avertizări și recomandă populației să se deplaseze către zone înalte în astfel de situații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
CTP a „explodat”: PSD este AUR! Nicușor cheltuiește multă ipocrizie / Greu de privit modul „ȘOBOLĂNOS”
gandul.ro
image
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, 1,5 milioane euro de la FCSB pentru calificarea în Liga Campionilor! Contraoferta lui Gigi Becali pentru a refuza Gaziantep
fanatik.ro
image
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global
libertatea.ro
image
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie la PNL. Hubert Thuma îi cere lui Ilie Bolojan să se împace cu PSD. "Trebuie să ajungem la o reconciliere"
antena3.ro
image
Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Harta comerțului în Europa: cine controlează economia continentului. Partenerul comercial al României, neaşteptat
playtech.ro
image
“Vii la FCSB în locul lui Mirel Rădoi?”. Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului! Clauza uriaşă pe care Gigi Becali ar trebui să o plătească către Al Hilal
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ce vrea UDMR: negocieri de la zero, nu anticipate, fără AUR. Bolojan, pe dinafară
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
S-a aflat cauza exploziei uriașe de la CET Vest din București! Anunț oficial după primele evaluări tehnice
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
În ce lux trăiește Marcel Ciolacu cu Sorina Docuz în Capitală. Priviți duplexurile de 10 milioane de euro în care se lăfăie. Sunt dotate cu folie antidronă
actualitate.net
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”
click.ro
image
Moment emoționant pentru „Visuri la cheie”: ce a descoperit echipa după 6 ani
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al Mihaelei Rădulescu de ziua lui Felix Baumgartner: „Prima acolo sus și prima pentru mine… fără el”
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
596725039 1401270914690601 3574014128883606289 n jpg
Cerința neobișnuită a Regelui Charles atunci când călătorește arată cât de departe merge pentru confortul personal
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie