Japonia, în alertă după un cutremur de 7,7: autoritățile avertizează asupra riscului unui nou seism major

Autoritățile din Japonia avertizează că există un risc crescut de producere a unui cutremur „major” în următoarea săptămână, după ce un seism cu magnitudinea 7,7 a avut loc, luni, 20 aprilie, în largul coastei de nord-est, declanșând ordine de evacuare și avertismente de tsunami de până la trei metri.

Mii de persoane au fost îndemnate să părăsească zonele de coastă și să se deplaseze către terenuri mai înalte, după cutremurul produs în apropierea prefecturii Iwate, la aproximativ 530 km nord de Tokyo.

Cele mai mari valuri de tsunami înregistrate au avut aproximativ 80 cm. Avertizările au fost ridicate la câteva ore după producerea seismului, luni.

Cu toate acestea, Agenția Meteorologică din Japonia a transmis că în zilele următoare ar putea avea loc noi cutremure, posibil cu o intensitate mai mare și capabile să genereze valuri mai puternice. Autoritățile au precizat că probabilitatea unui seism cu magnitudinea de 8,0 sau mai mare este „mai ridicată decât în mod normal”.

Amintirea dezastrului din Cutremurul și tsunamiul din 2011 din Japonia rămâne puternică în rândul populației. Atunci, peste 18.000 de oameni și-au pierdut viața, iar avarierea centralei de la Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant a provocat unul dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie.

Cutremurul de luni, produs la o adâncime de aproximativ 10 km, a determinat emiterea unor noi avertizări pentru locuitorii din zonele apropiate epicentrului, inclusiv insula principală Honshu și regiunea nordică Hokkaido. Seismul a fost resimțit până la Tokyo.

În Hokkaido, alertele de tsunami au rămas în vigoare timp de mai multe ore după producerea cutremurului, la ora locală 16:52.

„De îndată ce am auzit alerta, toată lumea a coborât în grabă”, a declarat pentru BBC Chaw Su Thwe, o cetățeană din Myanmar care locuiește în Hokkaido. „De data aceasta, zguduitura a fost relativ slabă.”

Ea a adăugat că autoritățile locale au folosit difuzoare pentru a avertiza populația și pentru a cere vigilență, iar angajaților li s-a permis să plece mai devreme de la serviciu.

Secretarul general al Cabinetului, Minoru Kihara, a declarat că mai multe trenuri de mare viteză au fost afectate și că aproximativ 100 de locuințe au rămas fără electricitate. Nu au fost raportate pagube majore sau victime.

Circulația trenurilor a fost reluată în cursul serii. În total, peste 170.000 de persoane din mai multe prefecturi au primit ordine de evacuare, după emiterea avertizărilor de tsunami pe coasta de est.

Avertizarea emisă a fost al doilea cel mai înalt nivel de alertă, populația fiind sfătuită să se îndepărteze de zonele de coastă și de malurile râurilor și să se adăpostească în locuri sigure.

„Valurile de tsunami pot lovi în mod repetat. Nu părăsiți zonele sigure până la ridicarea avertizării”, a transmis Agenția Meteorologică, apel susținut și de premierul Sanae Takaichi, care a cerut populației să se deplaseze în „locuri mai înalte și mai sigure”.Ulterior, avertizarea a fost retrogradată la nivel de alertă și, înainte de miezul nopții, a fost ridicată complet.

Situată pe Cercul de Foc al Pacificului, Japonia este una dintre cele mai expuse țări la cutremure, înregistrând aproximativ 1.500 de seisme anual și reprezentând circa 10% din cutremurele de magnitudine 6,0 sau mai mare la nivel global.

În martie 2011, țara a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 9,0, cel mai puternic înregistrat vreodată în Japonia, care a declanșat un tsunami devastator și criza nucleară de la Fukushima. atunci, autoritățile emit rapid avertizări și recomandă populației să se deplaseze către zone înalte în astfel de situații.