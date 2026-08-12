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Românii, printre cei mai nedoriți imigranți pentru britanici

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Românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți pentru britanici, potrivit unui sondaj realizat de autoritățile din Marea Britanie. Aproape 50% dintre britanicii chestionați au spus că imigranții românii nu ar trebui să fie acceptați sau să le fie permis accesul într-un număr mai mic decât cel actual.

Imigranți români în Marea Britanie
Imigranți români în Marea Britanie FOTO: Adevărul (arhivă)

47% dintre respondenții la sondajul YouGov au declarat că ar dori să vadă mai puțini imigranți din România. Românii ocupă locul cinci, la egalitate cu imigranții din Israel. Pe primele locuri sunt rușii (58%), pakistanezii (52%) și nigerienii (48%), arată Mediafax.

18% dintre britanicii care au participat la sondajul public au spus că nu ar trebuie să fie acceptat niciun imigrant din România. Românii sunt pe locul 6 în clasamentul „nedoriților” la egalitate cu egiptenii. Înaintea lor se află tot rușii, pakistanezii, israelienii și nigerienii.

Sondaj cu rezultate neplăcute pentru români

Sondajul a mai arătat că 29% dintre cei chestionați cred că trebuie să fie primiți români, dar într-un număr mai mic decât cel actual. La acest capitol, românii stau cel mai prost și împart prima poziție a clasamentului cu indienii.

În schimb, 22% dintre britanici cred că poate fi păstrat numărul actual de imigranți români, iar 7% spun că numărul poate fi crescut.

Clasamentul cuprinde 23 de țări. Cel mai bine văzuți de britanici sunt imigranții irlandezi, canadieni, australieni, suedezi, germani și japonezi.

Mai bine decât românii sunt văzuți și imigranți din țări precum Africa de Sud, Mexic, Thailanda și China.

Un nou raport publicat de Consiliul Consultativ al Diasporei Române din Regatul Unit (ACORD UK) și Universitatea din Bournemouth arată că românii din Marea Britanie au devenit o prezență semnificativă în economie și în serviciile publice, contribuind prin muncă, taxe plătite, inițiative antreprenoriale, dar și prin activitatea din sistemul medical de stat (NHS), asistența socială și sectorul construcțiilor.

Datele privind statele de plată colectate de HMRC arată că cetățenii români ocupau 349.700 de posturi remunerate în luna decembrie 2025.

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