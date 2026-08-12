Peste 2.000 de oameni au murit de Ebola în Congo. Este cea mai rapidă epidemie înregistrată vreodată

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a depășit pragul de 2.000 de decese și continuă să se extindă într-un ritm fără precedent. Datele publicate de autoritățile sanitare arată că, până la 10 august, au fost confirmate 4.381 de cazuri și 2.011 decese, în cinci provincii din estul țării.

Epidemia, provocată de virusul Ebola Bundibugyo, a fost declarată oficial pe 15 mai, însă analizele genetice au indicat ulterior că primele cazuri au apărut cu câteva luni mai devreme, în februarie. Ritmul de răspândire a virusului îi îngrijorează pe specialiști: primele 1.000 de decese au fost înregistrate în aproximativ nouă săptămâni, în timp ce numărul victimelor s-a dublat în numai aproximativ trei săptămâni, potrivit CNN.

În acest moment, focarul din Congo este deja al doilea cel mai mare focar de Ebola din istorie, după epidemia din Africa de Vest din 2014-2016, care a provocat peste 28.000 de cazuri și mai mult de 11.000 de decese. În actuala epidemie, rata de mortalitate în rândul cazurilor confirmate a ajuns la aproximativ 45,9%, potrivit datelor autorităților.

Un virus pentru care nu există încă vaccin aprobat

Situația este cu atât mai dificilă cu cât epidemia actuală este provocată de o variantă rară a virusului Ebola, Bundibugyo, pentru care nu există în prezent vaccinuri sau tratamente aprobate. În provincia Ituri au început însă studii clinice pentru evaluarea unor posibile tratamente și vaccinuri.

Specialiștii avertizează că depistarea rapidă a bolnavilor este esențială pentru limitarea transmiterii, însă acest lucru este extrem de dificil în regiunea afectată. Drumurile sunt greu accesibile, comunicațiile sunt întrerupte în anumite zone, iar conflictul armat și deplasările populației complică intervenția echipelor medicale.

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că răspunsul autorităților a rămas în urma evoluției virusului. Unele cazuri de la începutul epidemiei au fost diagnosticate inițial drept malarie sau febră tifoidă, iar testarea s-a concentrat inițial pe o altă specie de Ebola. Aceste întârzieri au permis virusului să se răspândească înainte ca amploarea focarului să fie înțeleasă.

Conflictele și neîncrederea îngreunează intervenția

În provincia Ituri, considerată unul dintre epicentrele epidemiei, accesul pacienților la tratament rămâne o problemă majoră. Unele persoane apelează mai întâi la tratamente tradiționale și ajung la centrele medicale abia atunci când starea lor se agravează.

La dificultățile medicale se adaugă insecuritatea din regiune și neîncrederea comunităților în autorități și în echipele venite din exterior. Ani de conflicte și atacuri ale grupărilor rebele au făcut ca populația din unele zone să fie reticentă față de intervențiile autorităților și ale organizațiilor internaționale.

Autoritățile au restricționat adunările publice și au închis principalul aeroport din provincia Ituri pentru a limita răspândirea virusului. Măsurile sunt însă greu de aplicat într-o regiune în care deplasările pentru comerț, minerit și fuga din calea conflictelor continuă.

Epidemia se extinde și în Uganda

Focarul din Congo a fost asociat și cu cazuri în Uganda, unde virusul Bundibugyo a fost identificat inclusiv în capitala Kampala. În Congo, cazurile au fost confirmate în provinciile Haut-Uele, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu și Tshopo.

Un studiu recent sugerează că actuala epidemie ar putea avea la origine o nouă transmitere a virusului de la animale la oameni, fiind identificată o variantă a tulpinii Bundibugyo care nu fusese înregistrată anterior. Descoperirea indică faptul că focarul nu ar fi, cel mai probabil, o simplă continuare a transmiterii umane din epidemii mai vechi.

Republica Democrată Congo a raportat primul caz de Ebola în 1976, în apropierea râului Ebola, de la care virusul și-a primit numele. Actuala epidemie este a 17-a cu care se confruntă țara și este deja cea mai rapidă ca ritm de răspândire dintre toate focarele de Ebola înregistrate acolo.

Datele prezentate în acest articol se referă la situația raportată de autoritățile congoleze la 10 august. Un bilanț publicat ulterior de Reuters indică deja 4.449 de cazuri confirmate și 2.061 de decese, ceea ce arată că epidemia continuă să evolueze rapid.