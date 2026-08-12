 Peste 2.000 de oameni au murit de Ebola în Congo. Este cea mai rapidă epidemie înregistrată vreodată | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Peste 2.000 de oameni au murit de Ebola în Congo. Este cea mai rapidă epidemie înregistrată vreodată

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a depășit pragul de 2.000 de decese și continuă să se extindă într-un ritm fără precedent. Datele publicate de autoritățile sanitare arată că, până la 10 august, au fost confirmate 4.381 de cazuri și 2.011 decese, în cinci provincii din estul țării.  

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a depășit pragul de 2.000 de decese. FOTO: ABC News
Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a depășit pragul de 2.000 de decese. FOTO: ABC News

Epidemia, provocată de virusul Ebola Bundibugyo, a fost declarată oficial pe 15 mai, însă analizele genetice au indicat ulterior că primele cazuri au apărut cu câteva luni mai devreme, în februarie. Ritmul de răspândire a virusului îi îngrijorează pe specialiști: primele 1.000 de decese au fost înregistrate în aproximativ nouă săptămâni, în timp ce numărul victimelor s-a dublat în numai aproximativ trei săptămâni, potrivit CNN. 

În acest moment, focarul din Congo este deja al doilea cel mai mare focar de Ebola din istorie, după epidemia din Africa de Vest din 2014-2016, care a provocat peste 28.000 de cazuri și mai mult de 11.000 de decese. În actuala epidemie, rata de mortalitate în rândul cazurilor confirmate a ajuns la aproximativ 45,9%, potrivit datelor autorităților.  

Un virus pentru care nu există încă vaccin aprobat

Situația este cu atât mai dificilă cu cât epidemia actuală este provocată de o variantă rară a virusului Ebola, Bundibugyo, pentru care nu există în prezent vaccinuri sau tratamente aprobate. În provincia Ituri au început însă studii clinice pentru evaluarea unor posibile tratamente și vaccinuri.  

Specialiștii avertizează că depistarea rapidă a bolnavilor este esențială pentru limitarea transmiterii, însă acest lucru este extrem de dificil în regiunea afectată. Drumurile sunt greu accesibile, comunicațiile sunt întrerupte în anumite zone, iar conflictul armat și deplasările populației complică intervenția echipelor medicale.

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că răspunsul autorităților a rămas în urma evoluției virusului. Unele cazuri de la începutul epidemiei au fost diagnosticate inițial drept malarie sau febră tifoidă, iar testarea s-a concentrat inițial pe o altă specie de Ebola. Aceste întârzieri au permis virusului să se răspândească înainte ca amploarea focarului să fie înțeleasă.  

Conflictele și neîncrederea îngreunează intervenția

În provincia Ituri, considerată unul dintre epicentrele epidemiei, accesul pacienților la tratament rămâne o problemă majoră. Unele persoane apelează mai întâi la tratamente tradiționale și ajung la centrele medicale abia atunci când starea lor se agravează.

La dificultățile medicale se adaugă insecuritatea din regiune și neîncrederea comunităților în autorități și în echipele venite din exterior. Ani de conflicte și atacuri ale grupărilor rebele au făcut ca populația din unele zone să fie reticentă față de intervențiile autorităților și ale organizațiilor internaționale.

Autoritățile au restricționat adunările publice și au închis principalul aeroport din provincia Ituri pentru a limita răspândirea virusului. Măsurile sunt însă greu de aplicat într-o regiune în care deplasările pentru comerț, minerit și fuga din calea conflictelor continuă.

Epidemia se extinde și în Uganda

Focarul din Congo a fost asociat și cu cazuri în Uganda, unde virusul Bundibugyo a fost identificat inclusiv în capitala Kampala. În Congo, cazurile au fost confirmate în provinciile Haut-Uele, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu și Tshopo. 

Un studiu recent sugerează că actuala epidemie ar putea avea la origine o nouă transmitere a virusului de la animale la oameni, fiind identificată o variantă a tulpinii Bundibugyo care nu fusese înregistrată anterior. Descoperirea indică faptul că focarul nu ar fi, cel mai probabil, o simplă continuare a transmiterii umane din epidemii mai vechi. 

Republica Democrată Congo a raportat primul caz de Ebola în 1976, în apropierea râului Ebola, de la care virusul și-a primit numele. Actuala epidemie este a 17-a cu care se confruntă țara și este deja cea mai rapidă ca ritm de răspândire dintre toate focarele de Ebola înregistrate acolo.  

Datele prezentate în acest articol se referă la situația raportată de autoritățile congoleze la 10 august. Un bilanț publicat ulterior de Reuters indică deja 4.449 de cazuri confirmate și 2.061 de decese, ceea ce arată că epidemia continuă să evolueze rapid. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, imaginea eleganței relaxate în Italia. Rochia cu dungi perfectă pentru zilele călduroase | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai, înlocuită de Cătălin Măruță, la emisiunea “Furnicuțele”. Gândul a scris în exclusivitate că șefii Antena 1 lucrează la înlocuirea lui Rifai după audierea în dosarul lui Ciprian Ciucu de la DNA
gandul.ro
image
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
mediafax.ro
image
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Precedent juridic după un conflict public între un primar din Arad și fiul vitreg. Cei doi se judecă în câteva dosare, unul fiind anchetat de Parchetul European
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
digisport.ro
image
Povestea șoferului care a provocat accidentul din Brașov. Pentru ce a fost numit erou în urmă cu 11 ani
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
"Ce blestem". Unul dintre tinerii morţi în accidentul din Braşov urma să-şi serbeze ziua în curând
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
O zi la plajă poate costa cât o noapte de hotel. Stațiunile din Grecia unde românii plătesc cel mai mult pentru relaxare
playtech.ro
image
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Fanii români și-au făcut încălzirea pentru „cursa de aur”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Secretul feminității Andreei Bălan. Cum reușește artista să se simtă bine în pielea ei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată conacul din California al lui Meghan Markle și al Prințului Harry. Costă 21 de milioane $. Are 16 dormitoare, o piscină imensă și un teren de tenis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Eclipsa totală de Soare miercuri în Europa de Vest. Evenimentul, vizibil parțial și din România. Când va fi următoarea
mediaflux.ro
image
Rusul Kornev vrea să bată recordul mondial în finala cu David Popovici » A dezvăluit ce ar face cu banii
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment”
actualitate.net
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”
click.ro
image
Cele trei zodii care dau lovitura la finalul verii! Au parte de noroc cât cuprinde și surprize pe măsură
click.ro
image
Cât se oferă acum pe bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999. Unele exemplare ajung la sume colosale
click.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Scena Teatrului Antic din Catania, inundată de ape subterane, la 24 februarie 2022 (© Università di Catania)
Un sistem ingenios de canale subterane, descoperit sub Teatrul Roman din Catania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!