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Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Video Momentul cutremurului devastator din Indonezia: imagini cu oameni care fug speriați pe străzi, în timp ce clădirile se zguduie violent

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Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,7, a zguduit marți, 16 iunie, insula Sulawesi din Indonezia, declanșând panică în orașul Palu și evacuări în spitale și instituții publice.

Cutremurul principal a durat mai bine de un minut în regiunea Palu, capitala provinciei Sulawesi Central. Locuitorii au ieșit speriați în stradă, în timp ce clădirile au fost puternic zguduite, potrivit AP.

Imagini video publicate pe rețelele sociale arată momentul în care seismul a lovit o sală a Universității Tadulako din Palu, în timpul unui eveniment public. Înregistrările de pe X surprind oamenii încercând să părăsească în grabă încăperea, cuprinși de panică.

În mai multe locuințe și spații comerciale, geamurile au fost sparte, iar camerele de supraveghere au surprins mișcarea violentă a solului și a obiectelor din interior.

Autoritățile au dispus evacuarea unor spitale din zonă, pacienți fiind scoși afară, inclusiv persoane conectate la perfuzii, ca măsură de siguranță.

Serviciul Geologic al Statelor Unite a transmis că epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 43 de kilometri est-sud-est de Palu, la o adâncime de circa 10 kilometri. Autoritățile au precizat că nu a existat risc de tsunami.

Indonezia se află într-o zonă cu activitate seismică intensă, fiind traversată de numeroase falii tectonice, ceea ce face ca astfel de fenomene să fie frecvente.

Potrivit publicației citate, un seism similar a avut loc în ianuarie 2021, tot în Sulawesi, când un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a provocat moartea a cel puțin 100 de persoane și a lăsat mii de oameni fără adăpost, mulți fiind nevoiți să doarmă în aer liber de teama replicilor.

Cel mai devastator cutremur din regiune rămâne însă cel din 2018, cu magnitudinea de 7,5, care a lovit orașul Palu. 

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