Video Opt morți după un cutremur cu magnitudinea 5,9 în Afganistan

Un cutremur puternic a zguduit vineri Afganistanul, provocând moartea a opt persoane și rănirea unui copil, după ce o clădire s-a prăbușit la Kabul, a anunțat Autoritatea Națională de Management al Dezastrelor din Afganistan.

Seismul, cu magnitudinea de 5,9, a lovit regiunea munților Hindu Kush, conform datelor Centrului German de Geoștiințe (GFZ). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 177 km, potrivit informațiilor relatate de Agerpres.

Potrivit rapoartelor, tremurul a fost resimțit puternic în mai multe capitale din regiune, inclusiv la Islamabad, Kabul și New Delhi.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu localnici care încearcă să salveze persoanele prinse sub dărâmături, scene care reflectă haosul și disperarea provocate de seism.

Afganistanul, situat între munți înalți, este una dintre cele mai expuse țări la dezastre naturale. Cutremurele produse aici se numără printre cele mai mortale din lume, ucigând în medie aproximativ 560 de persoane anual.

Un seism similar, cu magnitudinea de 6,3, a lovit țara în luna noiembrie, provocând moartea a cel puțin 27 de persoane și distrugând sute de locuințe.