Cutremur cu magnitudinea de 7,8 în Filipine, urmat de alertă de tsunami. Locuitorii au fugit spre zonele înalte

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,8, a zguduit luni dimineață sudul Filipinelor, provocând panică în rândul populației și declanșând alerte de tsunami în mai multe regiuni de coastă.

Potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri și a avut epicentrul în apropierea insulei Mindanao. Inițial, specialiștii estimaseră magnitudinea la 8,2, însă aceasta a fost ulterior revizuită la 7,8.

Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7,8 se ridică acum la 15 morți și 129 de răniți, potrivit oficialilor de la Oficiul filipinez pentru Apărare Civilă.

Potrivit directorului biroului local de apărare civilă, Rodrigo Sosmeña, 12 dintre victime au fost înregistrate în Soccsksargen - o regiune care cuprinde patru provincii și un oraș: South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani și General Santos City.

Cel puțin 129 de persoane au fost rănite în regiune, a adăugat el.

Autoritățile filipineze au emis imediat avertizări de tsunami și au cerut locuitorilor din zonele de coastă să se evacueze către terenuri mai înalte.

„Pe baza scenariilor locale privind producerea unui tsunami, sunt așteptate valuri care pot depăși cu peste un metru nivelul normal al mareei, iar în golfurile și strâmtorile închise acestea ar putea fi și mai înalte”, a transmis Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.

Locuitorii din provinciile Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat și South Cotabato au fost sfătuiți să părăsească imediat zonele de coastă și să se deplaseze spre interiorul țării.

În orașul Alabel, din provincia Sarangani, șeful poliției locale, Benjie Ancheta, a declarat că sediul instituției a suferit fisuri imediat după seism, produs chiar în timpul ceremoniei de arborare a drapelului. De asemenea, o clădire aparținând lanțului de restaurante Jollibee s-a prăbușit.

„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am trăit vreodată”, a declarat Ancheta pentru Reuters.

Deși nu au fost raportate victime imediat după producerea seismului, mai multe persoane au leșinat din cauza panicii și a intensității mișcării telurice.

Regiunea continuă să fie afectată de replici succesive, cu magnitudini cuprinse între 1,3 și 3,7 grade.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis, la rândul său, o alertă privind posibilitatea producerii unor valuri periculoase în următoarele trei ore de-a lungul coastelor Indoneziei, Filipinelor, statului Palau, Taiwanului și Papua Noua Guinee.

În schimb, Agenția Națională pentru Managementul Situațiilor de Urgență din Noua Zeelandă a anunțat că seismul nu prezintă risc de tsunami pentru teritoriul țării.

„Pe baza informațiilor disponibile în acest moment, evaluarea preliminară indică faptul că este puțin probabil ca acest cutremur să fi generat un tsunami care să afecteze Noua Zeelandă”, au precizat reprezentanții instituției.

Filipine și Indonezia se află în așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice de pe glob, unde plăcile tectonice se întâlnesc și generează frecvent cutremure și erupții vulcanice.