Video Cutremur de 7,4 în Indonezia. O persoană și-a pierdut viața, iar multe clădiri au fost avariate

O persoană a murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit insula Ternate din Indonezia. Cutremurul a avariat clădiri și a provocat valuri de tsunami de mică amploare.

Seismul, produs la o adâncime de 35 km, a avut loc joi, 2 aprilie, la ora 6:48 dimineața (ora locală), potrivit United States Geological Survey. Epicentrul a fost localizat la 127 km vest-nord-vest de Ternate, în provincia Maluku de Nord, scrie The Guardian.

Sistemul american de avertizare pentru tsunami a semnalat inițial riscul unor valuri periculoase pe o rază de 1.000 km de epicentru, inclusiv de-a lungul coastelor Indoneziei, Filipine și Malaezia, estimând valuri între 0,3 și 1 metru peste nivelul mareei pe unele porțiuni de coastă din Indonezia.

La aproximativ două ore după cutremur, autoritățile au confirmat că pericolul de tsunami a trecut.

Cutremurul a fost resimțit puternic timp de 10–20 de secunde în Bitung, oraș de coastă din nord-estul insulei Sulawesi, precum și în orașul Ternate și în zonele învecinate, potrivit agenției indoneziene pentru managementul dezastrelor (BNPB).

Valuri de tsunami au fost înregistrate în mai multe zone, cel mai mare ajungând la 0,75 metri, iar autoritățile au raportat și 11 replici. Populația a fost îndemnată să rămână vigilentă și să evite zonele de coastă până la noi confirmări de siguranță.

O femeie de 70 de ani a murit în districtul Minahasa, din Sulawesi de Nord, iar o altă persoană a fost rănită.

Imagini arată un complex sportiv din Sumatra de Nord avariat, cu panouri de perete distruse și bare metalice împrăștiate pe sol.

BNPB a anunțat că evaluările inițiale indică pagube „minore până la moderate” în anumite zone din Ternate, care are aproximativ 205.000 de locuitori. O biserică din districtul insulei Batang Dua a fost avariată, la fel și două locuințe din Ternate de Sud. În Bitung, evaluarea pagubelor este în curs.

Inițial, cutremurul a fost estimat la magnitudinea de 7,8, potrivit USGS.

Agenția meteorologică din Japonia a precizat că pot apărea „ușoare variații ale nivelului mării” de-a lungul coastelor japoneze, dar fără riscul unor pagube provocate de tsunami.

Institutul de Vulcanologie și Seismologie din Filipine și Biroul de Meteorologie din Australia au confirmat ulterior că nu există risc de tsunami pentru teritoriile lor.

Indonezia, un vast arhipelag cu peste 280 de milioane de locuitori, este predispusă la cutremure din cauza poziționării sale pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu numeroși vulcani și falii tectonice active.