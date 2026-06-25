Video Secunde de coșmar în Venezuela: un locuitor a filmat cum a reușit să iasă dintr-o clădire distrusă de cutremure

Un locuitor din Venezuela a surprins momentul în care a reușit să iasă dintr-un bloc de locuințe grav avariat în urma cutremurelor puternice care au lovit țara, joi. Bărbatul a coborât pe scări, prin ruinele clădirii, de la un nivel superior până la parter, iar evacuarea a însemnat riscuri majore.

Imaginile arată un bloc turn de cel puțin 12 etaje, sever afectat de seisme, cu structura fisurată și zone complet distruse. Pe măsură ce coboară, bărbatul este nevoit să treacă printre bucăți de beton prăbușit, scări parțial blocate și pereți crăpați, în timp ce clădirea pare la un pas de colaps.

La nivelurile inferioare, pagubele sunt și mai vizibile, iar traseul de evacuare este aproape complet obturat de moloz, forțându-l să-și croiască drum printre resturi.

Două cutremure puternice, urmate de distrugeri masive

Venezuela a fost lovită de două cutremure succesive, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, produse la un interval de aproximativ un minut în vestul capitalei Caracas.

Autoritățile au raportat cel puțin 32 de persoane decedate și peste 700 de răniți, însă bilanțul este încă în curs de actualizare, în condițiile în care operațiunile de salvare continuă în mai multe zone afectate.

Unele estimări neconfirmate indică un număr mult mai mare de victime, în timp ce pagubele materiale sunt descrise ca fiind de proporții uriașe, cu numeroase clădiri prăbușite sau grav avariate.

Echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele blocate sub dărâmături, iar autoritățile avertizează că bilanțul final ar putea crește semnificativ în următoarele ore.

Mai multe seisme puternice au zguduit trei continente diferite, după ce un cutremur în California a provocat pene de curent, în timp ce Japonia a fost lovită de un seism cu magnitudinea de 7,2, iar în Venezuela două cutremure au declanșat stare de urgență și îngrijorări majore.