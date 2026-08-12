 Vodafone România obține, pentru al cincilea an consecutiv, certificarea umlaut „Best in Test” pentru rețeaua sa mobilă | adevarul.ro

Vodafone România obține, pentru al cincilea an consecutiv, certificarea umlaut „Best in Test” pentru rețeaua sa mobilă

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·        Vodafone România primește, pentru al cincilea an la rând, certificarea „Best in Test” acordată de umlaut pentru performanța rețelei sale mobile din România;

·        În evaluarea din 2026, Vodafone România s-a situat pe primul loc în topul rețelelor mobile din țară, fiind recunoscută și în acest an pentru cele mai bune rezultate la categoriile date, voce și fiabilitatea rețelei;

·        Măsurătorile au fost realizate în 33 de localități, pe o distanță de 7.800 km de drumuri naționale și autostrăzi și acoperă aproximativ 24% din populația țării.

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Vodafone România reconfirmă calitatea experienței mobile oferite clienților și primește, pentru al cincilea an consecutiv, certificarea „Best in Test” pentru cea mai bună rețea mobilă din țară din partea organizației independente de evaluare comparativă umlaut. Compania a obținut cel mai mare scor general, precum și cel mai mare punctaj pentru servicii de voce și date și pentru fiabilitatea rețelei.

Această nouă recunoaștere confirmă direcția în care investim constant: o rețea mobilă performantă, stabilă și pregătită să susțină experiențele digitale de zi cu zi ale clienților noștri. Faptul că Vodafone România obține pentru al cincilea an consecutiv certificarea umlaut ‚Best in Test’ arată consecvența cu care dezvoltăm infrastructura și calitatea serviciilor noastre, astfel încât oamenii, companiile și comunitățile să poată rămâne conectate simplu, rapid și sigur”, a declarat Nicolae Vîlceanu, Network Director, Vodafone România.

Certificarea are la bază un audit de performanță realizat de umlaut în perioada 6 - 30 mai 2026, prin teste desfășurate în orașe, localități și pe drumurile de legătură din România, pe un traseu total de 7.800 km, iar măsurătorile au inclus aproximativ un sfert din populația României. Metodologia umlaut evaluează calitatea rețelelor așa cum este resimțită de utilizatori, printr-o combinație de măsurători dedicate și date privind experiența reală de utilizare. Certificarea este disponibilă aici.

Despre Vodafone

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Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa.

Deservim aproximativ 370 de milioane de clienți de servicii mobile și broadband, operăm rețele în 17 țări, cu investiții în alte trei, și avem parteneri în peste 40 de țări. Dispunem de capacitate oferită de peste 70 de sisteme de cabluri submarine – coloana vertebrală a internetului – și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit direct către dispozitive mobile, pentru a conecta zonele fără acoperire. Vodafone operează una dintre cele mai mari platforme IoT din lume, cu peste 240 de milioane de conexiuni IoT la nivel global, și furnizează servicii financiare pentru aproximativ 103 milioane de clienți din opt țări africane – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor.

Din adâncul apelor până la stele, misiunea Vodafone este să conecteze pe toată lumea. Pentru mai multe informații, vizitați www.vodafone.com, urmăriți-ne pe X la @VodafoneGroup sau conectați-vă cu noi pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/vodafone.

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