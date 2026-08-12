 Harta marilor șantiere feroviare. Ritm accelerat pe proiectele finanțate din PNRR. Ce se întâmplă cu restul lucrărilor | adevarul.ro
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Analiză Harta marilor șantiere feroviare. Ritm accelerat pe proiectele finanțate din PNRR. Ce se întâmplă cu restul lucrărilor

Analize Adevărul
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CFR Infrastructură a actualizat situația marilor șantiere feroviare, în condițiile în care 31 august 2026 este termenul-limită pentru realizarea obiectivelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Lucrări la calea ferată Caransebeș - Timișoara - Arad. FOTO: CFR Infrastructură
Lucrări la calea ferată Caransebeș - Timișoara - Arad. FOTO: CFR Infrastructură

Cinci loturi din două proiecte majore – Modernizarea liniei Caransebeș-Timișoara-Arad și Electrificarea și reabilitarea liniei Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor – se află încă sub presiunea acestui termen. Valoarea cumulată a celor cinci contracte depășește 9,6 miliarde de lei fără TVA.

Termenul din august nu înseamnă însă, în toate cazurile, finalizarea integrală a contractelor. Pentru lucrările care continuă după etapa PNRR, finanțarea este asigurată prin Programul Transport, cu termene de execuție care se întind până în 2029. Problema este că, pe unele loturi, întârzierile acumulate sunt atât de mari încât nici obiectivele intermediare negociate pentru PNRR nu sunt ușor de atins.

Accelerări puternice înainte de termenul PNRR

Datele CFR arată un avans semnificativ în iunie pe cele cinci loturi, care au avansat în medie cu 8,6 puncte procentuale într-o singură lună.

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Cel mai problematic caz este Poieni-Aleșd, în lungime de 52,74 km, unde stadiul fizic general era de doar 27,52% la sfârșitul lunii iunie. În valoare de 2,11 miliarde de lei fără TVA, contractul pentru acest lot a fost semnat în noiembrie 2022.

Deși ordinul de începere a fost emis în ianuarie 2023, o parte importantă a traseului a intrat însă foarte târziu în execuție. Autorizația de construire pentru sectorul din defileul dintre Vadu Crișului și Poieni a fost emisă abia pe 27 martie 2026, după aproximativ 2 ani de blocaj.

Disputa a avut drept temă nivelul de inundații pentru care trebuia proiectată calea ferată. CFR și Apele Române nu au ajuns la un acord asupra soluției tehnice, iar procedura s-a prelungit considerabil. În cele din urmă, a rămas soluția susținută inițial de CFR.

Între timp, timpul pierdut a devenit una dintre principalele probleme ale șantierului.

Pe sectorul Aleșd-Vadu Crișului, de aproximativ 15 kilometri, lucrările sunt aproape finalizate pe un fir. În defileul dintre Vadu Crișului și Poieni, situația este însă diferită. Aici sunt necesare lucrări importante de consolidare și protecție a infrastructurii, iar mobilizarea efectivă a venit târziu.

Obiectivul renegociat pentru august nu este finalizarea întregului lot, ci montarea sistemului șină-traversă pe aproximativ jumătate din lungimea traseului, adică în jur de 26 de kilometri.

La sfârșitul lunii iunie, stadiul fizic general era de 27,52%. Chiar dacă progresul din iunie a fost de 7,83 puncte procentuale, timpul rămas până la 31 august este foarte scurt, iar lucrările cele mai dificile nu sunt neapărat cele care pot fi accelerate cel mai ușor.

Yapi Merkezi: un lot înaintează, altul stagnează

Pe axa București-Pitești, programul de reînnoire a suprastructurii de cale ferată are aproximativ 196,7 kilometri.

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Pe primul tronson, austriecii de la Strabag, asociați cu piteștenii de la Metabet CF, au ajuns la 100%. 

În schimb, turcii de la Yapi Merkezi sunt în mare întârziere. Chitila-Ciocănești-Ciocănești-Titu a avansat cu 4,8 puncte procentuale, în timp ce Titu-Călinești-Golești a rămas la 64,74%, exact același stadiu ca în luna precedentă.

Brașov-Sighișoara ar putea fi gata abia în 2030

Potrivit datelor CFR Infrastructură, lucrările la calea ferată Brașov - Sighișoara au ajuns la aproximativ 60%. În luna iunie, Asocierea Railworks, formată din Aktor, Alstom și Arcada, a avansat cu 2,15 puncte procentuale pe sectoarele Brașov - Apața și Cața - Sighișoara, respectiv doar 0,24 puncte procentuale pe Apața - Cața.

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Totuși, noua cale ferată nu va fi inaugurată mai devreme de anul 2030, anticipează reprezentanții Asociației Pro Infrastructură. Potrivit acestora, cele două TBM-uri care sapă tunelul Ormeniș, de aproximativ 6,8 kilometri, înaintează în medie cu circa 3 metri pe zi, de aproximativ cinci ori mai puțin decât ritmul de circa 15 metri pe zi prezentat inițial ca obiectiv de constructor.

La Homorod, tunel de aproximativ 4,9 kilometri, cele două TBM-uri avansează cu aproximativ 2,5 metri pe zi.

Mai sunt însă și alte probleme. Pe sectorul Cața-Beia-Archita, executat de Aktor, există porțiuni lungi în care lucrările au avansat foarte puțin sau nu au început efectiv, în condițiile în care contractul a fost încheiat în anul 2020.

Curtici-Simeria se apropie de final

Pe axa Curtici-Simeria, finanțată prin Programul Transport și de la bugetul de stat, stadiul este mult mai avansat. Mai multe loturi sunt aproape de finalizare, dar progresul din ultima lunp modest. Pe Ilteu-Gurasada, de exemplu, unde lucrează tot Asocierea Railworks, avansul din iunie a fost de numai 0,62 puncte procentuale.

Un progres ceva mai bun, de 1,74 puncte procentuale, a înregistrat asocierea Webuild SpA (fosta Astaldi) - FCC Construccion SA - Salcef - Thales pe tronsonul Bârzava-Ilteu, cu o lungime de 36 kilometri.

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Trei loturi din calea ferată Caransebeș-Timișoara-Arad au fost scoase din PNRR

Loturile Caransebeș–Lugoj, Timișoara Est–Ronaț Triaj și Ronaț Triaj–Arad – au trecut de la finanțarea prin PNRR la Programul Transport, începând din toamna lui 2025 au trecut, în toamna anului trecut, de la finanțarea PNRR la Programul Transport, în condițiile în care acestea nu vor fi gata mai devreme de anul 2028.

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 În aceste cazuri, avansurile lunare sunt cuprinse între 1,68 și 4,65 puncte procentuale, sub nivelul raportat în iunie pe lotul Lugoj - Timișoara Est, finanțat prin PNRR.  

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Noi contracte încheiate de CFR

În paralel cu șantierele aflate sub presiunea termenelor, se lucrează și la modernizarea căii ferate București - Giurgiu, prima cale ferată construită în Țările Române, unde avansul a ajuns la 7%. Dacă nu vor fi înregistrate întârzieri și amânări, obiectivul ar trebui finalizat în anul 2028.

De asemenea, pe 15 iulie a fost semnat contractul pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III, în valoare de peste 523,8 milioane de lei fără TVA.

Pentru reabilitarea liniei Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, Lotul 3, FCC Construccion a fost desemnată câștigătoare pe 24 iunie, pentru un contract estimat la peste 5,1 miliarde de lei.

Pe 21 iulie au fost semnate contractele pentru centralizările electronice și electrodinamice – etapa a doua, în valoare de 822,6 milioane de lei pentru sucursalele Timișoara și Cluj și 135,2 milioane de lei pentru Iași și Galați.

Pe 8 iulie au fost semnate și cinci contracte pentru studiile de fezabilitate ale viitoarelor trenuri metropolitane de pe axa Brașov-Podu Olt-Sibiu-Vințu de Jos-Târgu Mureș-Deda, cu valori cuprinse între 12 și 28,4 milioane de lei.

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