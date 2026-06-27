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Video Val de imagini false după cutremurele din Venezuela. Cum au fost induși în eroare milioane de oameni

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Un val de conținut fals sau înșelător a circulat pe rețelele sociale după cele două cutremure devastatoare care au lovit Venezuela miercuri seară.

Platformele au fost inundate cu videoclipuri ce pretindeau să arate explozii, tsunami sau prăbușiri de clădiri provocate de seisme, însă verificările realizate de EFE Verifica și alte organizații de fact‑checking au demonstrat că multe dintre aceste materiale nu aveau nicio legătură cu tragedia reală, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Una dintre cele mai distribuite înregistrări, cu peste 400.000 de vizualizări pe rețeaua X, prezenta o explozie în metroul din Caracas, atribuită cutremurelor din 24 iunie.

Fake News demontat de EFE Verifica. FOTO FB EFE Verifica
Fake News demontat de EFE Verifica. FOTO FB EFE Verifica

În realitate, imaginile erau din 2021 și surprindeau o defecțiune tehnică a sistemului de transport, fără legătură cu seismele recente.

O altă filmare virală arăta o avarie masivă la o conductă din cartierul El Cafetal, prezentată drept consecință a cutremurelor. Verificările au arătat însă că incidentul avusese loc la sfârșitul lunii mai, când o conductă principală s‑a spart și a inundat zonele Santa Sofía și bulevardul El Cafetal.

Pe rețele a circulat și un videoclip dramatic cu un tsunami care ar fi lovit La Guaira, zona cea mai afectată de seisme. Clipul era însă din 2011 și surprindea valurile uriașe care au lovit Japonia. Deși autoritățile venezuelene au emis inițial o alertă de tsunami, riscul a fost rapid exclus.

O altă înregistrare, ce arăta prăbușirea unei clădiri într‑o zonă de coastă, a fost prezentată drept consecință a cutremurelor din Venezuela. În realitate, imaginile proveneau din Turcia și Siria, surprinse în 2023, după seismele devastatoare din regiune.

Organizația columbiană Colombiacheck a demontat și un alt clip atribuit fals Venezuelei, în care un magazin era zguduit de un cutremur. Data vizibilă pe camera de supraveghere indica însă 24 septembrie 2025.

Fenomenul nu este nou. În lipsa imaginilor verificate imediat după o catastrofă, rețelele sociale se umplu adesea de materiale spectaculoase, reale sau fabricate, dar scoase din context. Situații similare au fost documentate și în timpul inundațiilor severe din Valencia, provocate de fenomenul meteorologic DANA în 2024.

Cutremurele au devastat Venezuela

Cutremurele cu magnitudinea 7,2 și 7,5 care au lovit Venezuela pe 24 iunie au provocat cel puțin 920 de morți și peste 3.300 de răniți, potrivit bilanțului provizoriu.

Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuau sâmbătă, în timp ce autoritățile evaluau pagubele.

Cel puțin 100 de clădiri, inclusiv blocuri înalte, s‑au prăbușit în La Guaira, la nord de Caracas, una dintre cele mai afectate zone.

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