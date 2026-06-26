Zeci de mii de persoane, încă de negăsit după cutremurele din Venezuela. ONU: bilanțul deceselor „va crește considerabil”

Zeci de mii de persoane sunt date dispărute după dublul cutremur care a devastat Venezuela. Șeful departamentului de ajutor umanitar al ONU adaugă că numărul morţilor ar putea „crește considerabil”.

„Aceasta este o operaţiune de salvare extrem de complexă. Peste 50.000 de persoane sunt dispărute şi peste 500 au murit. Căutarea printre dărâmături este, prin urmare, o sarcină de importanţă colosală”, a declarat Tom Fletcher pentru AFP la Geneva, scrie Agerpres.

„Desigur. Există, de asemenea, ameninţarea replicilor. Echipele de salvare operează, prin urmare, în condiţii incredibil de complexe”, a adăugat el.

Fletcher transmite că aproximativ 50.000 de persoane sunt dispărute.

„Misiunea noastră este să găsim cât mai multe posibil şi să menţinem numărul morţilor cât mai scăzut posibil, dar acesta va creşte considerabil”, a recunoscut Fletcher.

Echipe de salvare din cel puţin 17 ţări sunt desfăşurate pentru a participa la căutarea supravieţuitorilor, a anunţat vineri ONU.

„În prezent, avem 35 de echipe desfăşurate pe teren. Aceasta reprezintă peste 1.600 de salvatori urbani instruiţi şi peste 100 de câini de salvare. De asemenea, folosim drone pentru a intra în clădiri inaccesibile oamenilor, pentru a localiza supravieţuitorii. Aşadar, aceasta este o operaţiune la scară largă în desfăşurare”, a declarat oficialul ONU.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat că numărul persoanelor ucise de cutremure a ajuns la 589. De asemenea, 2980 de persoane au fost rănite.

Cu toate acestea, există o discrepanță neexplicată în privința numărului de răniți. Ministrul venezuelean al Sănătății, Carlos Alvarado, a declarat ieri pentru postul public VTV că peste 4.300 de persoane au fost rănite.

Seismul de magnitudine 7,2 a fost urmat, după doar 39 de secunde, de un al doilea cutremur, de 7,5 grade, cel mai puternic înregistrat în Venezuela din anul 1900. Clădiri întregi s-au prăbușit în capitala Caracas și în statul La Guaira, iar echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre munții de moloz, notează BBC.