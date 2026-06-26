Video A născut printre ruine. Povestea care a devenit simbolul speranței după dezastrul din Venezuela

O femeie însărcinată a născut în mijlocul ruinelor lăsate de cutremurele devastatoare din Venezuela, într-o scenă care a impresionat echipele de intervenție și martorii.

În mijlocul catastrofei provocate de cutremurele care au lovit Venezuela, o scenă a ieșit în evidență.

O femeie însărcinată a născut joi printre dărâmăturile unei clădiri prăbușite, în timp ce era salvată de echipele de urgență. Imaginile, distribuite pe rețelele sociale, arată cum salvatorii și vecinii au improvizat un spațiu pentru a asista nașterea pe stradă, înconjurați de moloz și praf, scrie TodoAlicante.

Atât mama, cât și nou-născutul sunt bine, devenind una dintre puținele povești de speranță într-o tragedie care a făcut deja 235 de morți, peste 4.300 de răniți și sute de persoane blocate sub dărâmături sau dispărute.

Nașterea a avut loc în statul La Guaira, una dintre zonele cele mai grav afectate de cele două cutremure cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 care au zguduit țara la doar câteva secunde distanță unul de celălalt.

Potrivit martorilor, femeia a intrat în travaliu în timpul operațiunii de salvare, iar personalul de urgență, împreună cu mai mulți vecini, au ajutat-o să-și aducă copilul pe lume.

În timp ce țara continuă să fie afectată de zeci de replici și echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre clădirile prăbușite, nașterea bebelușului a devenit un simbol neașteptat al speranței în mijlocul uneia dintre cele mai grave catastrofe naturale cu care s-a confruntat Venezuela în ultimii ani.