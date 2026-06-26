search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Adrian Câciu, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 12.00

Video Imagini apocaliptice după cutremurele devastatoare din Venezuela. Sute de morți, mii de răniți și oameni prinși sub dărâmături

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Venezuela traversează una dintre cele mai grave tragedii din istoria sa recentă după două cutremure puternice care au lovit țara la un interval de mai puțin de un minut. Cel puțin 235 de persoane și-au pierdut viața, peste 4.300 au fost rănite, iar aproximativ 40.000 de oameni sunt dați dispăruți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autorități.

FOTO: X / Ministerio de Comunicación e Información
FOTO: X / Ministerio de Comunicación e Información

Seismul de magnitudine 7,2 a fost urmat, după doar 39 de secunde, de un al doilea cutremur, de 7,5 grade, cel mai puternic înregistrat în Venezuela din anul 1900. Clădiri întregi s-au prăbușit în capitala Caracas și în statul La Guaira, iar echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre munții de moloz, notează BBC. 

Imaginile surprinse la fața locului sunt dramatice. O femeie, identificată drept Graciela Mora, a fost scoasă în viață de sub ruinele unei clădiri prăbușite din La Guaira. Conștientă în momentul salvării, aceasta a povestit că s-a agățat cu disperare de cadrul unei uși în timpul cutremurului.

„Când a început cutremurul, m-am ținut cât am putut de tare de tocul ușii. Atât de tare încât mi-am rupt un deget”, a spus femeia, aflată pe targă imediat după salvare.

Ea a relatat că a rămas agățată de cadrul ușii până când etajele clădirii s-au prăbușit unul peste altul.

Între timp, medicii descriu o situație critică în zonele afectate. Doctorul Franklin Rodriguez, trimis în La Guaira pentru a ajuta victimele, afirmă că sistemul medical este aproape de colaps.

„Cele două spitale principale sunt complet depășite de situație. Există o lipsă critică de medicamente și materiale medicale. Unitățile sanitare nu au capacitatea de a face față numărului uriaș de răniți, iar multe persoane sunt încă prinse sub dărâmături”, a declarat acesta.

FOTO: Captură Video/BBC
FOTO: Captură Video/BBC
Orașele din România care ar putea fi paralizate complet la următorul cutremur mare. Dincolo de București, pericolul e uriaș în provincie

Locuitorii vorbesc despre momente de panică și teroare. Juan, student la Medicină în Caracas, spune că mai mulți colegi de facultate sunt dați dispăruți.

„Am mai mulți prieteni de la universitate care sunt dispăruți”, a declarat tânărul, pentru The Independent. 

Antoan Marín, în vârstă de 20 de ani, a povestit că a crezut că locuința sa se va rupe în două.

„Am simțit că casa mea se va despica în două. Am crezut că voi muri”, a spus acesta.

La rândul său, jurnalistul Manu Quintero a descris seismul drept o experiență de coșmar.

„Lumea se mișca o perioadă foarte lungă de timp. Cele două cutremure au părut unul singur, uriaș”, a relatat el.

Autoritățile venezuelene au declarat stare de urgență. Aeroportul Internațional Simón Bolívar, principala poartă aeriană a țării, a fost închis după ce a suferit avarii structurale importante.

Potrivit autorităților, cel puțin 346 de obiective au fost afectate, dintre care 250 de clădiri rezidențiale și 20 de centre comerciale. Opt spitale au suferit, de asemenea, avarii, iar pacienții au fost evacuați de urgență.

Seismologii au înregistrat deja peste 130 de replici după cele două cutremure majore, iar specialiștii avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește semnificativ. Estimările preliminare indică o probabilitate ridicată ca numărul morților să depășească câteva mii de persoane.

În fața dezastrului, mai multe țări au trimis echipe de intervenție, spitale mobile, câini de salvare și ajutoare umanitare. Statele Unite, Brazilia, Columbia, Mexic, Chile, Ecuador și alte state din regiune și-au mobilizat resursele pentru a sprijini operațiunile de salvare.

În multe zone, familii întregi își caută cu disperare rudele dispărute, în timp ce salvatorii continuă să audă voci venind de sub ruinele clădirilor prăbușite.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
digi24.ro
image
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO
stirileprotv.ro
image
PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Cine este europarlamentarul PNL susținut de cele trei partide
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Cum ar fi încercat idolul fotbalului din Ucraina să obțină cetățenia română. Acesta se apără: ”Am una singură”
fanatik.ro
image
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
libertatea.ro
image
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
digisport.ro
image
Momente de coșmar pentru pasagerii unui zbor spre Turcia! Au rămas blocați în cabină, în peste 50 de grade Celsius, iar mai multe persoane au leșinat
click.ro
image
Țara care renunță la ora de vară. Decizia a fost luată după mai multe petiții ale cetățenilor, una dintre ele a ajuns virală
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Momentul în care doi dealeri fug de poliţişti şi aruncă drogurile sub o maşină. Imagini bodycam în Bucureşti
observatornews.ro
image
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
cancan.ro
image
Cu ce sume de bani cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029, potrivit UE. Care pensionari iau 870 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Cea mai scumpă greșeală făcută de românii cu credite la bănci. Poate dubla costul împrumutului
playtech.ro
image
Rapid nu scapă de ghinioane. Atacantul lui Pancu s-a accidentat înainte de plecarea în cantonament! Exclusiv
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
digisport.ro
image
Urmează Mercur retrograd în Rac, între 29 iunie și 29 iulie. La ce să se aștepte fiecare zodie. Astrologii avertizează că vor ieși la suprfață lucruri neașteptate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila Andreei Mantea. Este decorată cu mult bun gust. În dormitor, vedeta are tapet decorativ și un pat cu baldachin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 26 iunie. Vineri cu ghinion pentru mai multe zodii
mediaflux.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Tragedie în Cluj! Un copil de 12 ani a fost strivit de o cruce de beton. Venise cu tatăl său la mormântul bunicii
click.ro
image
Zodia care renaște din propria cenușă pe 7 iulie. Acest nativ o să plângă de fericire
click.ro
image
O femeie din Neamț a găsit un pui de pisică abandonat, la marginea unei păduri. Ce surpriză a avut când l-a dus la veterinar
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer. Decizie neașteptată din partea artistei: „Să o ia cine vrea”
image
Tragedie în Cluj! Un copil de 12 ani a fost strivit de o cruce de beton. Venise cu tatăl său la mormântul bunicii

OK! Magazine

image
Victimele TĂCUTE ale cutremurului devastator din Venezuela. Un cățeluș a impresionat o lume întreagă

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme