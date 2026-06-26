Video Imagini apocaliptice după cutremurele devastatoare din Venezuela. Sute de morți, mii de răniți și oameni prinși sub dărâmături

Venezuela traversează una dintre cele mai grave tragedii din istoria sa recentă după două cutremure puternice care au lovit țara la un interval de mai puțin de un minut. Cel puțin 235 de persoane și-au pierdut viața, peste 4.300 au fost rănite, iar aproximativ 40.000 de oameni sunt dați dispăruți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autorități.

Seismul de magnitudine 7,2 a fost urmat, după doar 39 de secunde, de un al doilea cutremur, de 7,5 grade, cel mai puternic înregistrat în Venezuela din anul 1900. Clădiri întregi s-au prăbușit în capitala Caracas și în statul La Guaira, iar echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre munții de moloz, notează BBC.

Imaginile surprinse la fața locului sunt dramatice. O femeie, identificată drept Graciela Mora, a fost scoasă în viață de sub ruinele unei clădiri prăbușite din La Guaira. Conștientă în momentul salvării, aceasta a povestit că s-a agățat cu disperare de cadrul unei uși în timpul cutremurului.

„Când a început cutremurul, m-am ținut cât am putut de tare de tocul ușii. Atât de tare încât mi-am rupt un deget”, a spus femeia, aflată pe targă imediat după salvare.

Ea a relatat că a rămas agățată de cadrul ușii până când etajele clădirii s-au prăbușit unul peste altul.

Între timp, medicii descriu o situație critică în zonele afectate. Doctorul Franklin Rodriguez, trimis în La Guaira pentru a ajuta victimele, afirmă că sistemul medical este aproape de colaps.

„Cele două spitale principale sunt complet depășite de situație. Există o lipsă critică de medicamente și materiale medicale. Unitățile sanitare nu au capacitatea de a face față numărului uriaș de răniți, iar multe persoane sunt încă prinse sub dărâmături”, a declarat acesta.

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Locuitorii vorbesc despre momente de panică și teroare. Juan, student la Medicină în Caracas, spune că mai mulți colegi de facultate sunt dați dispăruți.

„Am mai mulți prieteni de la universitate care sunt dispăruți”, a declarat tânărul, pentru The Independent.

Antoan Marín, în vârstă de 20 de ani, a povestit că a crezut că locuința sa se va rupe în două.

„Am simțit că casa mea se va despica în două. Am crezut că voi muri”, a spus acesta.

La rândul său, jurnalistul Manu Quintero a descris seismul drept o experiență de coșmar.

„Lumea se mișca o perioadă foarte lungă de timp. Cele două cutremure au părut unul singur, uriaș”, a relatat el.

Autoritățile venezuelene au declarat stare de urgență. Aeroportul Internațional Simón Bolívar, principala poartă aeriană a țării, a fost închis după ce a suferit avarii structurale importante.

Potrivit autorităților, cel puțin 346 de obiective au fost afectate, dintre care 250 de clădiri rezidențiale și 20 de centre comerciale. Opt spitale au suferit, de asemenea, avarii, iar pacienții au fost evacuați de urgență.

Seismologii au înregistrat deja peste 130 de replici după cele două cutremure majore, iar specialiștii avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește semnificativ. Estimările preliminare indică o probabilitate ridicată ca numărul morților să depășească câteva mii de persoane.

În fața dezastrului, mai multe țări au trimis echipe de intervenție, spitale mobile, câini de salvare și ajutoare umanitare. Statele Unite, Brazilia, Columbia, Mexic, Chile, Ecuador și alte state din regiune și-au mobilizat resursele pentru a sprijini operațiunile de salvare.

În multe zone, familii întregi își caută cu disperare rudele dispărute, în timp ce salvatorii continuă să audă voci venind de sub ruinele clădirilor prăbușite.