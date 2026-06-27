Fotbalistul Héctor Bello își plânge soția, moartă în timpul cutremurelor din Venezuela: „Cum să îi explic fiicei tale că ți‑ai pierdut viața ca să o salvezi pe a ei?”

Soția fotbalistului Héctor Bello a murit în timp ce își proteja fiica în timpul celor două cutremure puternice care au lovit Venezuela. Sportivul a anunțat tragedia pe Instagram, unde a a relatat cum tânăra mamă și‑a dat viața pentru a‑și salva copilul.

„Îi voi spune povestea despre cum ai salvat‑o, iubirea mea – cum ți‑ai dat propria viață pentru fiica noastră, cum ai fost o femeie curajoasă care nu a abandonat‑o nici măcar în ultimele tale clipe”, a scris Bello în mesajul său, potrivit BBC.

Fiica și mătușa ei sunt în spital

Într‑o serie de postări, Bello a anunțat că a ajuns la Caracas, unde fiica sa este internată.

„Fiica mea și mătușa ei sunt bine, nu vor fi externate astăzi – rămân în spital. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat în această durere imensă”, a scris el vineri noaptea.

Într‑o altă postare, fotbalistul a transmis un mesaj sfâșietor:

„Cum să îi explic fiicei tale că ți‑ai pierdut viața ca să o salvezi pe a ei și că eu nu am fost acolo să fac ceva? Cum să îi explic? Dă‑mi putere acum.”

Organizația sportivă Cumaná de Campeones a confirmat, de asemenea, decesul femeii:

„Regretăm să anunțăm că partenera fotbalistului Héctor Bello „Kike”, originar din Cumaná, a fost găsită fără viață sub dărâmături în urma cutremurului care a lovit țara. Fiica lor a supraviețuit prăbușirii clădirii în care locuia familia.”

Și postul american Univision a relatat despre moartea soției fotbalistului.

Cutremurele gemene produse miercuri în apropiere de Caracas au provocat cel puțin 920 de morți și peste 3.000 de răniți, iar echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori printre ruine.

Alte victime din lumea sportului

Pe măsură ce autoritățile identifică victimele, cluburile de fotbal din Venezuela au anunțat moartea a doi tineri jucători.

Caracas Fútbol Club a transmis că jucătorul său de la U18, Razan Sijaa, a murit împreună cu membri ai familiei în La Guaira.

„Bucuria, dedicarea și camaraderia lui ne vor însoți la fiecare pas”, a scris clubul.

Club Sport San Agustín a anunțat decesul lui Víctor Palacios, afirmând că acesta a lăsat „o amprentă de neșters” în academie. Federația Venezuelană de Fotbal a confirmat, la rândul ei, moartea tânărului, care jucase și pentru Marítimo de La Guaira.

Fosta Miss Venezuela, în doliu

Giselle Reye, fostă Miss Venezuela, a anunțat pe Instagram că mama ei a murit după ce clădirea în care locuia, în La Guaira, s‑a prăbușit complet în urma cutremurelor.

Femeia ar fi suferit un atac de cord provocat de șocul seismelor. Informația a fost transmisă de asistenta medicală care o îngrijea și care a fost salvată.