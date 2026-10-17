 Un superpetrolier cu peste două milioane de barili de petrol, în flăcări după ce ar fi lovit o mină în Strâmtoarea Ormuz | adevarul.ro
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Video Un superpetrolier cu peste două milioane de barili de petrol, în flăcări după ce ar fi lovit o mină în Strâmtoarea Ormuz

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Un superpetrolier care transporta peste două milioane de barili de țiței a luat foc după ce ar fi lovit o mină în Strâmtoarea Ormuz, au anunțat sâmbătă Gărzile Revoluționare iraniene.

Petrolier în flăcări
Petrolier în flăcări Foto: Arhivă

Incidentul s-a produs într-unul dintre cele mai importante culoare maritime pentru transportul mondial de energie, pe fondul confruntării dintre Teheran și Washington, notează Le Figaro.

Iranul susține că petrolierul încerca să traverseze fără autorizație

Potrivit Gărzilor Revoluționare, nava ar fi încercat să traverseze ilegal Strâmtoarea Ormuz atunci când a lovit mina. Explozia rezultată ar fi declanșat un incendiu puternic la bord.

Autoritățile iraniene nu au precizat locul exact în care s-a produs incidentul. Strâmtoarea Ormuz, delimitată de Iran la nord și Oman la sud, are o lățime de aproximativ 30 de kilometri în punctul său cel mai îngust.

Gărzile Revoluționare susțin că petrolierul ar fi beneficiat de sprijinul armatei americane și că și-ar fi dezactivat sistemele de localizare în încercarea de a traversa zona.

Forțele iraniene au publicat și o înregistrare video despre care afirmă că prezintă o navă în flăcări pe timpul nopții.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul confruntării

Situația din zonă s-a schimbat radical în contextul actualului conflict. Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro și AFP, înainte de războiul cu Iranul, declanșat la 28 februarie prin lovituri israeliano-americane, navele traversau Strâmtoarea Ormuz fără să aibă nevoie de o autorizație din partea Teheranului.

Iranul invocă în prezent considerente de securitate și suveranitate pentru restricțiile impuse navigației.

Înaintea conflictului, aproximativ o cincime din hidrocarburile transportate la nivel mondial tranzitau Strâmtoarea Ormuz, potrivit sursei citate. În prezent, mai multe nave încearcă să traverseze zona de-a lungul coastelor Omanului fără acordul Teheranului, iar Iranul le consideră în neregulă și amenință cu represalii.

Statele Unite au răspuns restricțiilor iraniene printr-o blocadă navală asupra porturilor Iranului și prin escortarea petrolierelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, potrivit informațiilor din articol.

În această săptămână, amiralul Ali Ozmaï, comandant al forțelor navale ale Gărzilor Revoluționare, avertizase că navele care își dezactivează sistemele de navigație vor fi considerate „ostile” și riscă represalii din partea Iranului.

Incidentul anunțat sâmbătă amplifică astfel tensiunile într-un punct strategic pentru comerțul energetic internațional, într-un moment în care circulația petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz este deja afectată de confruntarea dintre Iran și Statele Unite.

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