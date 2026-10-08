 Petrolier lovit de mai multe proiectile în largul Qatarului. Au fost raportate victime | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, vine la Interviurile „Adevărul”

Petrolier lovit de mai multe proiectile în largul Qatarului. Au fost raportate victime

Război în Orientul Mijlociu
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Un petrolier care naviga în largul Qatarului a fost lovit de mai multe proiectile, iar la bord au fost raportate victime, potrivit agenției britanice de siguranță maritimă UKMTO. Incidentul a avut loc miercuri seară, la aproximativ 51 de mile marine (94 de kilometri) în largul coastelor Qatarului.

Un petrolier care naviga în largul Qatarului a fost lovit de mai multe proiectile.
Un petrolier care naviga în largul Qatarului a fost lovit de mai multe proiectile. Foto: X/@UK_MTO

UKMTO a precizat că nava se afla la aproximativ 51 de mile marine nord de Madinat ash Shamal, în zona economică exclusivă a Qatarului. Agenția nu a oferit deocamdată detalii privind numărul sau gravitatea stării victimelor și nici nu a precizat pavilionul sau originea petrolierului. Autoritățile investighează incidentul.

Atacul are loc pe fondul intensificării incidentelor care vizează navele comerciale din zona Strâmtorii Ormuz. Potrivit unor surse citate de Reuters, în săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate cel puțin 12 atacuri, tentative de atac sau incidente de hărțuire care au vizat petroliere și nave transportatoare de gaze. Este cel mai ridicat nivel săptămânal înregistrat de la începutul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Cu o zi înainte, India a anunțat că 12 membri ai echipajului unui petrolier care naviga sub pavilion Panama au fost răniți după ce nava a fost lovită de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Înainte de izbucnirea războiului, prin această zonă treceau în medie aproximativ 125 de nave comerciale de mari dimensiuni pe zi, iar transporturile reprezentau aproximativ o cincime din livrările globale de țiței și gaze naturale lichefiate.

Incidentul din largul Qatarului este deosebit de important deoarece atacul a avut loc în afara Strâmtorii Ormuz, în partea de vest a Golfului. Până în prezent, nu a fost stabilită oficial originea proiectilelor și nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

Atacurile asupra navelor au contribuit și la creșterea prețurilor petrolului. Joi, cotația Brent a trecut din nou de pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind eventuale perturbări ale aprovizionării din Orientul Mijlociu.

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