Un soldat columbian în vârstă de 32 de ani, care a luptat în armata ucraineană împotriva trupelor ruse, a murit după ce a fost otrăvit la Kiev de o ucraineancă în vârstă de 19 ani.

Foto: Profimedia

Parchetul ucrainean a transmis miercuri, 18 noiembrie, că tânăra a acţionat în coordonare cu o persoană necunoscută care a contactat-o pe Telegram şi i-a oferit 1.000 de dolari pentru a-l otrăvi pe combatantul columbian, al cărui contract cu armata ucraineană se încheiase.

Ea a filmat moartea acestuia și a trimis imaginile ca dovadă, fiind ulterior arestată și acuzată de crimă cu premeditare.

Potrivit Rusiei, numeroşi mercenari columbieni luptă în rândurile armatei ucrainene. Ambasadorul rus la Bogota a susţinut că Ucraina recrutează mercenari în Columbia inclusiv prin intermediul ambasadei sale în această ţară, încălcând astfel Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice.

Un astfel de combatant columbian, capturat de trupele ruse, a fost condamnat anul trecut la 28 de ani de închisoare pentru că a luptat alături de unităţile ucrainene în provincia rusă Kursk, unde armata ucraineană a ocupat în august 2024 un teritoriu pe care Rusia a reuşit să-l elibereze abia în primăvara anului următor, cu mari sacrificii şi cu sprijinul a mii de soldaţi nord-coreeni.

De asemenea, în august 2024, Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) a deschis dosare penale pe numele altor doi columbieni, acuzaţi că au luptat ca mercenari în rândurile armatei ucrainene.

La puţin timp după invazia declanşată de Rusia pe 24 februarie 2022, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel către cetăţenii străini cu pregătire militară să vină în Ucraina în „legiunea internaţională” a voluntarilor pentru a ajuta la apărarea acestei ţări.