Video Cetățean columbian, condamnat la 19 ani de închisoare în Rusia pentru mercenariat de partea Ucrainei

Un cetățean columbian acuzat de mercenariat a fost condamnat miercuri, 23 decembrie, la 19 ani de închisoare, după ce a luptat în cadrul armatei ucrainene împotriva forțelor ruse.

Curtea Supremă din Donețk, oraș din estul Ucrainei aflat sub control rusesc, l-a găsit vinovat pe Oscar Mauricio Blanco Lopez, în vârstă de 42 de ani, pentru participare „în calitate de mercenar la un conflict armat”, potrivit unui comunicat al Parchetului General al Rusiei.

Conform autorităților ruse, bărbatul ar fi semnat un contract cu armata ucraineană în luna mai 2024, cu scopul de a lua parte la „lupte împotriva forțelor armate ruse”, relatează AFP și Agerpres. Acesta a fost capturat de soldați ruși în regiunea Donețk, în decembrie 2024.

Rusia consideră cetățenii străini care luptă alături de armata ucraineană drept „mercenari”, infracțiune pedepsită de legislația rusă, și nu voluntari, statut recunoscut de Kiev.

Alte pedepse similare aplicate cetățenilor străini

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, mai mulți cetățeni străini au fost judecați și condamnați de tribunale instalate în teritoriile ucrainene ocupate de Moscova. Pe 18 decembrie, un cetățean britanic acuzat de „mercenariat” a fost condamnat la 13 ani de închisoare de Curtea Supremă din Donețk.

La începutul lunii decembrie, un cetățean ceh a primit o pedeapsă similară, de 13 ani de detenție, din partea Curții Supreme din regiunea Lugansk, aflată de asemenea sub control rusesc. Totodată, la începutul lunii noiembrie, doi cetățeni columbieni au fost condamnați la câte 13 ani de închisoare în regiunea Donețk.

În octombrie 2024, un tribunal din Moscova a pronunțat o pedeapsă de 6 ani și jumătate de închisoare pentru cetățeanul american Stephen Hubbard, în vârstă de peste 70 de ani, judecat pentru aceleași acuzații.