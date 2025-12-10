Video Un avion thailandez a lovit un cazinou din Cambodgia. Conflictul de la graniță escaladează rapid

Luptele dintre Thailanda și Cambodgia au reizbucnit violent, forțând sute de mii de oameni să fugă din calea bombardamentelor și determinând comunitatea internațională să ceară încetarea imediată a ostilităților. Un atac al unui avion F-16 asupra unui cazinou aflat la frontieră a amplificat tensiunile.

Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia s-a intensificat în ultimele zile, afectând grav zonele de-a lungul graniței comune de 800 de kilometri. Potrivit cotidianului elvețian Blick, parte a trustului Ringier, un avion de vânătoare thailandez F-16 a bombardat luni, 8 decembrie, un cazinou aflat în apropierea frontierei. Armata thailandeză susține că imobilul era folosit ca centru de control al dronelor și depozit de arme. Cambodgia neagă acuzațiile și afirmă că „clădirea era neocupată în momentul atacului”.

Sursele din teren indică aproximativ o duzină de victime, inclusiv șapte civili cambodgieni și trei soldați thailandezi. Alte relatări sugerează însă un număr de morți și răniți mult mai mare.

Sursa video: X/ @BenDoBrown

Apeluri internaționale la calm

Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut oprirea imediată a violențelor: „Insistăm cu tărie asupra unei încetări imediate a ostilităților, a protecției civililor și a revenirii de către ambele părți la măsuri de dezescaladare”.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a respins însă ideea reluării discuțiilor: „Nu mai este deschisă ușa negocierilor cu adversarul său”. Cambodgia acuză la rândul ei Thailanda de agresiune.

Evacuări masive în zonele de graniță

Violențele au dus la o mobilizare fără precedent în ambele țări. Autoritățile thailandeze au mutat în adăposturi peste 400.000 de locuitori, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Surasant Kongsiri: „Peste 400.000 de persoane au fost mutate în adăposturi”.

Situația este la fel de gravă și în Cambodgia. Maly Socheata, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, precizează că „în total, 20.105 familii sau 101.229 de persoane au fost evacuate în adăposturi și la rude în cinci provincii”.

Avertismente pentru turiști

Ambasada SUA la Bangkok recomandă evitarea călătoriilor la mai puțin de 50 de kilometri de graniță. Regatul Unit și Olanda le cer cetățenilor lor să efectueze doar „călătorii esențiale” în apropierea frontierei. Elveția avertizează călătorii să nu se deplaseze în zona de graniță cu Cambodgia și în provinciile Buriram, Sisaket, Surin și Ubon Ratchathani pentru scopuri turistice sau non-urgente.

Deși luptele sunt deocamdată concentrate în zona de frontieră și nu afectează principalele destinații turistice, tensiunile rămân ridicate. Studenții și lucrătorii migranți cambodgieni din Thailanda spun că se tem pentru siguranța lor.

Conflict fără soluție deocamdată

În ciuda presiunilor internaționale, pozițiile celor două state par mai îndepărtate ca oricând. Thailanda respinge apelurile marilor puteri, iar Cambodgia denunță „agresiunea unilaterală”. Armata thailandeză continuă atacurile aeriene de-a lungul zonei disputate, după ce cele două țări s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului mediat de Malaysia și administrația Trump.