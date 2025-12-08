search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Thailanda a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei sale controversate cu Cambodgia, a anunţat luni armata thailandeză, după ce ambele ţări s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului negociat de preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters.

image

Cel puţin un soldat thailandez a fost ucis şi patru au fost răniţi  în două zone din provincia Ubon Ratchathani, cea mai estică provincie a Thailandei, a declarat armata thailandeză într-un comunicat, după ce trupele sale au fost atacate de Cambodgia.

„Partea thailandeză a început să utilizeze avioane pentru a lovi ţinte militare în mai multe zone” şi se arată în comunicat.

Autorităţile din provincia cambodgiană Oddar Meanchey au raportat focuri de armă în apropierea templelor vechi de secole Tamone Thom şi Ta Krabei şi că sătenii fug „pentru a se pune la adăpost”.

Ministerul Apărării din Cambodgia a precizat într-o declaraţie că armata thailandeză a lansat atacuri în zori, după mai multe zile de acţiuni provocatoare, şi a adăugat că trupele cambodgiene nu au ripostat.

Armata thailandeză a informat că armata cambodgiană a lansat rachete BM-21 către zone civile thailandeze, adăugând că nu au fost raportate victime.

Disputa frontalieră a degenerat într-un conflict de cinci zile în iulie, înainte ca premierul malaysian Anwar Ibrahim şi Trump să medieze un acord de încetare a focului. Cei doi au asistat şi la semnarea unui acord de pace extins între cele două ţări la Kuala Lumpur în octombrie.

Cel puţin 48 de persoane au fost ucise şi aproximativ 300.000 au fost strămutate temporar în timpul confruntărilor din iulie, când au avut loc atacuri reciproce cu rachete şi focuri de artilerie grea.

Un plan de pace semnat la sfârşitul lunii octombrie a inclus eliberarea a 18 prizonieri cambodgieni deţinuţi în Thailanda de mai multe luni. Ambele părţi au convenit, de asemenea, să îşi retragă armele grele şi să demineze zonele de frontieră.

În urma exploziei unei mine terestre luna trecută,  în urma căreia un soldat a fost rănit, Thailanda a declarat că suspendă punerea în aplicare a acordului de încetare a focului cu Cambodgia.

Vecini din Asia de Sud-Est au un diferend vechi privind traseul unor părţi din frontiera lor de 800 de kilometri, moştenire din era colonială franceză. Zonele disputate adăpostesc mai multe temple.

Populația de la graniță este evacuată

Influentul fost lider de lungă durată al Cambodgiei, Hun Sen, tatăl actualului premier Hun Manet, a declarat că armata thailandeză este „agresivă” şi că încearcă să provoace o ripostă, îndemnând forţele cambodgiene să dea dovadă de reţinere.

„Limita pentru a răspunde a fost deja stabilită. Îndemn comandanţii de la toate nivelurile să informeze toţi ofiţerii şi soldaţii în consecinţă”, a declarat Hun Sen pe Facebook, fără a da mai multe detalii.

În Thailanda, peste 385.000 de civili din patru districte de frontieră sunt evacuaţi, peste 35.000 fiind deja cazaţi în adăposturi temporare, a declarat armata thailandeză.

Thailanda şi Cambodgia îşi dispută de mai bine de un secol suveranitatea asupra unor zone nedelimitate de-a lungul frontierei terestre de 817 km, cartografiată pentru prima dată în 1907 de Franţa, când aceasta stăpânea Cambodgia.

Tensiunile latente au degenerat ocazional în schimbul de focuri de artilerie care a durat o săptămână în 2011, în ciuda încercărilor de a rezolva paşnic revendicările.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
digi24.ro
image
O mică țară europeană, mai puțin vizitată, renumită pentru târgurile magice de Crăciun. Transportul public este gratuit
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
fanatik.ro
image
Medicul și asistentele din Prahova implicate în vaccinările „la chiuvetă” scapă ieftin, după ce nu s-a putut dovedi ce șpăgi au luat fiecare. Judecătorii: „Orice dubiu profită făptuitorului”
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
observatornews.ro
image
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Zile libere legale rămase în 2025. Cum se compensează munca prestată în aceste zile
playtech.ro
image
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Vești bune! Se dau bani pentru românii care vor animale
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă