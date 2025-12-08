Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei

Thailanda a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei sale controversate cu Cambodgia, a anunţat luni armata thailandeză, după ce ambele ţări s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului negociat de preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters.

Cel puţin un soldat thailandez a fost ucis şi patru au fost răniţi în două zone din provincia Ubon Ratchathani, cea mai estică provincie a Thailandei, a declarat armata thailandeză într-un comunicat, după ce trupele sale au fost atacate de Cambodgia.

„Partea thailandeză a început să utilizeze avioane pentru a lovi ţinte militare în mai multe zone” şi se arată în comunicat.

Autorităţile din provincia cambodgiană Oddar Meanchey au raportat focuri de armă în apropierea templelor vechi de secole Tamone Thom şi Ta Krabei şi că sătenii fug „pentru a se pune la adăpost”.

Ministerul Apărării din Cambodgia a precizat într-o declaraţie că armata thailandeză a lansat atacuri în zori, după mai multe zile de acţiuni provocatoare, şi a adăugat că trupele cambodgiene nu au ripostat.

Armata thailandeză a informat că armata cambodgiană a lansat rachete BM-21 către zone civile thailandeze, adăugând că nu au fost raportate victime.

Disputa frontalieră a degenerat într-un conflict de cinci zile în iulie, înainte ca premierul malaysian Anwar Ibrahim şi Trump să medieze un acord de încetare a focului. Cei doi au asistat şi la semnarea unui acord de pace extins între cele două ţări la Kuala Lumpur în octombrie.

Cel puţin 48 de persoane au fost ucise şi aproximativ 300.000 au fost strămutate temporar în timpul confruntărilor din iulie, când au avut loc atacuri reciproce cu rachete şi focuri de artilerie grea.

Un plan de pace semnat la sfârşitul lunii octombrie a inclus eliberarea a 18 prizonieri cambodgieni deţinuţi în Thailanda de mai multe luni. Ambele părţi au convenit, de asemenea, să îşi retragă armele grele şi să demineze zonele de frontieră.

În urma exploziei unei mine terestre luna trecută, în urma căreia un soldat a fost rănit, Thailanda a declarat că suspendă punerea în aplicare a acordului de încetare a focului cu Cambodgia.

Vecini din Asia de Sud-Est au un diferend vechi privind traseul unor părţi din frontiera lor de 800 de kilometri, moştenire din era colonială franceză. Zonele disputate adăpostesc mai multe temple.

Populația de la graniță este evacuată

Influentul fost lider de lungă durată al Cambodgiei, Hun Sen, tatăl actualului premier Hun Manet, a declarat că armata thailandeză este „agresivă” şi că încearcă să provoace o ripostă, îndemnând forţele cambodgiene să dea dovadă de reţinere.

„Limita pentru a răspunde a fost deja stabilită. Îndemn comandanţii de la toate nivelurile să informeze toţi ofiţerii şi soldaţii în consecinţă”, a declarat Hun Sen pe Facebook, fără a da mai multe detalii.

În Thailanda, peste 385.000 de civili din patru districte de frontieră sunt evacuaţi, peste 35.000 fiind deja cazaţi în adăposturi temporare, a declarat armata thailandeză.

Thailanda şi Cambodgia îşi dispută de mai bine de un secol suveranitatea asupra unor zone nedelimitate de-a lungul frontierei terestre de 817 km, cartografiată pentru prima dată în 1907 de Franţa, când aceasta stăpânea Cambodgia.

Tensiunile latente au degenerat ocazional în schimbul de focuri de artilerie care a durat o săptămână în 2011, în ciuda încercărilor de a rezolva paşnic revendicările.