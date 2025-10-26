search
Video Donald Trump a dansat la sosirea în Kuala Lumpur, înainte de semnarea acordului de pace dintre Cambodgia și Thailanda

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a ajuns duminică la Kuala Lumpur, unde a fost întâmpinat cu dansuri tradiționale – și a ales să se alăture dansatorilor pe aeroport. Vizita marchează începutul turneului său în Asia, iar în cadrul summitului ASEAN, liderul de la Casa Albă a asistat la semnarea acordului de încetare a focului dintre Cambodgia și Thailanda.

Donald Trump a dansat la sosirea în Kuala Lumpur
Donald Trump a dansat la sosirea în Kuala Lumpur

Trump se află într-o vizită de o zi în capitala Malaeziei pentru un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). El se va deplasa apoi în Japonia şi Coreea de Sud. 

Cambodgia și Thailanda au semnat un acord de  încetare a focului.  Cele două țări vecine au avut conflicte armate în iulie, cel mai sângeros episod în ultimii 13 ani, soldat cu cel puțin 43 de morți și evacuarea temporară a peste 300.000 de civili. Disputa se referă la demarcarea unor părți ale frontierei comune.

Acordul semnat duminică la Kuala Lumpur implică retragerea armelor grele și desfășurarea de observatori regionali în zonele de frontieră disputate. „Dorim să nu mai existe încălcări ale armistițiului. Ambele țări trebuie să își retragă armele grele din zonele afectate și să acționeze pentru eliminarea minelor de-a lungul frontierei lor”, a explicat ministrul malaezian de externe, Mohamad Hasan, care a urmărit negocierile.

Trump a salutat acordul ca un „Mare Acord de Pace” și a declarat că l-a „negociat cu mândrie” între cele două țări, evidențiind rolul său în facilitarea dialogului. Malaezia, care deține președinția rotativă a ASEAN, prezintă însă documentul mai degrabă ca pe un acord de încetare a focului decât ca un tratat de pace complet.

Pe lângă semnarea acordului, liderul american se va întâlni și cu alți lideri participanți la summitul ASEAN și va continua turneul său în Asia, urmând să viziteze Japonia și Coreea de Sud.

Acordul vine ca un pas important pentru stabilitatea regiunii și ca o încercare de a preveni noi escaladări, după mai multe zile de lupte intense între armatele thailandeză și cambodgiană. Zeci de cambodgieni continuă să trăiască în tabere improvizate, iar Thailanda a cerut retragerea cetățenilor și a armelor grele din zonele de frontieră.

Știri Externe

