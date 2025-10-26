search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
Video Thailanda și Cambodgia au semnat acordul de încetare a focului, în prezența lui Donald Trump

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun, duminică dimineaţă, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, care a sosit în Malaysia, pentru a participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), notează News.ro. 

FOTO: Captură Video Twitter / MAGA Voice
FOTO: Captură Video Twitter / MAGA Voice

UPDATE:  Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va începe retragerea artileriei grele ca parte a primei faze a acordului. Observatorii regionali vor monitoriza situaţia pentru a se asigura că luptele nu vor reîncepe.

Am făcut ceva ce mulţi oameni spuneau că nu se poate face”, a declarat Trump.

Prim-ministrul cambodgian Hun Manet a numit-o „o zi istorică”, iar prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a spus că acordul creează „bazele pentru o pace durabilă”.

Știre inițială

Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaysia, pentru a participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), unde este aşteptat să supervizeze semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia. Documentul ar urma să consolideze armistiţiul încheiat în urmă cu trei luni, după negocierile purtate între cele două state vecine.

Conflictul izbucnit în iulie între Thailanda şi Cambodgia a fost cel mai grav din ultimii 13 ani, soldându-se cu cel puţin 48 de morţi în cinci zile şi cu strămutarea temporară a aproximativ 300.000 de persoane.

La sosirea sa pe aeroportul din Kuala Lumpur, Donald Trump a fost întâmpinat de premierul malaysian Anwar Ibrahim şi de un grup de dansatori tradiţionali.

Ministrul malaezian de externe, Mohamad Hasan, care a urmărit îndeaproape discuţiile, a indicat sâmbătă că noul acord acoperă desfăşurarea de observatori regionali în zonele de frontieră disputate.

„Dorim să nu mai existe încălcări ale armistiţiului”, a explicat el. „Ambele ţări trebuie să îşi retragă armele grele din zonele afectate şi, în a doua etapă, să acţioneze pentru eliminarea minelor” de-a lungul frontierei lor, a subliniat el. 

În marja summitului, preşedintele american se va întâlni cu mai mulţi lideri mondiali, în timp ce echipele de negociatori americani şi chinezi vor purta discuţii pentru a evita o nouă escaladare a tensiunilor comerciale dintre Washington şi Beijing.

Trump va aborda, de asemenea, subiectul taxelor vamale într-o întâlnire cu preşedintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, care participă la summit. Lula a declarat că va cere reducerea taxelor de 50% aplicate produselor braziliene, pe care le consideră „o greşeală”. Donald Trump a indicat că este dispus să analizeze o diminuare a acestora.

Summitul ASEAN marchează şi un moment istoric: Timorul de Est devine al 11-lea membru al organizaţiei, la aproape o jumătate de secol de la dorinţa exprimată de actualul preşedinte, Jose Ramos-Horta, pe vremea când ţara era o colonie portugheză.

Situat la nord de Australia şi cu o populaţie de 1,4 milioane de locuitori, Timorul de Est este una dintre cele mai sărace ţări din Asia. Autorităţile speră că aderarea la ASEAN va aduce beneficii economice semnificative. Decizia este considerată o victorie simbolică pentru Ramos-Horta şi prim-ministrul Xanana Gusmao, ambii recunoscuţi pentru rolul lor în obţinerea independenţei ţării.

Știri Externe

