Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Armistițiul dintre Thailanda și Cambodgia a căzut. Incidentul care a reaprins conflictul

Thailanda a trimis tancuri și artilerie la granița cu Cambodgia, după ce acordul de încetare a focului dintre cele două țări s-a destrămat, la doar două săptămâni de când a fost semnat.

Armistițiul s-a destrămat luni după ce patru soldați thailandezi au fost răniți de mine terestre, unul dintre ei pierzându-și un picior, în regiunea de frontieră disputată de cele două țări.

Anutin Charnvirakul, prim-ministrul Thailandei, a anunțat luni suspendarea acordului, motivând faptul că „ostilitatea față de securitatea noastră națională nu s-a diminuat așa cum am crezut”.

Generalul Pana Klaewplodthuk, șeful armatei, a declarat că „gestul ostil încă există”, iar că armata sa „trebuie să suspende toate acordurile pentru a ne păstra dreptul de a ne apăra împotriva atacurilor nedrepte”.

Ostilitățile dintre Thailanda și Cambodgia au izbucnit în luna mai din cauza unei dispute de lungă durată legată de frontiere. Aproape 50 de persoane au fost ucise în conflict, care a durat câteva săptămâni, în timp ce zeci de mii au fost strămutate.

De la ce s-a reaprins conflictul

Cambodgia a negat că ar fi responsabilă pentru rănile suferite de soldații thailandezi.

Oficialii au sugerat în schimb că explozibilii provin din conflictele din anii 1970 și 1980, când milioane de mine terestre au fost amplasate de facțiunile beligerante din regiune și când SUA au efectuat bombardamente intense în timpul războiului din Vietnam.

Totuși, experți independenți și oficiali thailandezi au declarat că există dovezi că forțele cambodgiene au plasat noi mine terestre mult mai recent.

Generalul-maior Wintai Suvari, purtător de cuvânt al armatei thailandeze, a susținut că noi mine PMN-2, fabricate de Rusia, au fost amplasate pe partea thailandeză a frontierei după ce sârma ghimpată a fost îndepărtată.

Experți independenți în mine terestre au declarat la rândul lor pentru Reuters că minele, ce apar în fotografii imaginile realizate de armata thailandeză în iulie, par să fi fost amplasate recent.

Donald Trump a spus că a încheiat pacea dintre cele două țări

Deși Malaezia a fost principalul negociator, Trump și-a asumat în repetate rânduri meritul de a fi intermediat armistițiul, amenințând că va pune capăt negocierile privind tarifele vamale cu ambele țări.

Armistițiul fusese deja convenit la sfârșitul lunii iulie, dar cei doi lideri au semnat un document oficial în marja  summit-ului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASAAS) la sfârșitul lunii octombrie.

Trump a spus că a zburat în Malaezia special pentru a fi martor la semnarea acordului.

În timp ce Cambodgia l-a lăudat pe  Trump pentru rolul său, nominalizându-l la Premiul Nobel pentru Pace, Thailanda a fost mai reticentă.

Într-o conferință de presă la scurt timp după semnarea acordului, Sihasak Phuangketkeow, ministrul de externe al Thailandei, a refuzat să se refere la acord drept Acordurile de pace de la Kuala Lumpur - denumirea dată de Trump - numindu-l în schimb „o cale către pace”.

Matthew Wheeler, analist senior pentru Asia de Sud-Est la International Crisis Group, a declarat că nu este surprins că armistițiul s-a destrămat.

„Era previzibil că acordul va eșua, deoarece a fost încheiat în mod clar pentru a-l îmbuna pe președintele Trump în chestiuni care nu au legătură cu conflictul, și anume comerțul și dorința lui Trump de a fi perceput ca un pacificator”, a spus el.

Eliberarea prizonierilor, sub semnul întrebării

Întrucât acordul a fost suspendat, etape ulterioare ale acordului, inclusiv eliberarea planificată a 18 prizonieri de război cambodgieni, sunt acum incerte. 

Generalul Nattaphon Narkphanit, ministrul apărării din Thailanda, a declarat luni că repatrierea, care trebuia să aibă loc după ce Thailanda a retras armele grele de la graniță, va fi „amânată”.

Între timp, Anutin a anunțat că va călători la Sisaket, o provincie la granița cu Cambodgia, pentru a se întâlni cu soldații răniți.

Malaezia a declarat marți că își menține angajamentul de a asigura pacea între cele două țări în urma confruntărilor din vară, care au inclus lansări de rachete asupra Thailandei din Cambodgia în iulie.

Generalul Mohd Nizam Jaffar, șeful forțelor de apărare din Malaezia, a declarat că, dacă termenele prevăzute în acord vor fi perturbate, „situația ar putea regresa la ceea ce a fost înainte”, dar a adăugat că țara sa rămâne optimistă că „procesul de pace va continua”.

