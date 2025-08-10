search
Duminică, 10 August 2025
Trump, imprevizibil. Liderul american „ia în considerare” posibilitatea de a-l invita pe Zelenski la întâlnirea cu Putin din Alaska

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Aceste informații au apărut la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusiei se vor întâlni vineri, 15 august, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Putin, Trump și Zelenski s-au putea întâlni în Alaska FOTO: Profimedia
Casa Albă ia în considerare invitarea lui Volodimir Zelenski la o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unor informații apărute în presa americană.

Informațiile au apărut la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții american și rus se vor întâlni vineri pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, potrivit News Sky.

Un înalt oficial american și trei persoane informate cu privire la discuțiile interne au declarat pentru NBC News, rețeaua parteneră a Sky News din SUA, că administrația Trump ia în considerare invitarea președintelui ucrainean la summit.

„Se discută acest lucru”, a declarat una dintre persoanele informate cu privire la discuții, potrivit sursei citate.

Sursele au declarat că vizita domnului Zelenski nu a fost încă confirmată și că nu este clar dacă liderul ucrainean va fi prezent în Alaska.

Cu toate acestea, un înalt oficial al administrației a declarat că acest lucru este „absolut” posibil.

„Toată lumea speră foarte mult că acest lucru se va întâmpla”, a declarat oficialul.

Întrebat dacă SUA l-au invitat oficial pe Zelenski, un înalt oficial al Casei Albe a declarat: „Președintele rămâne deschis la un summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.

Vineri, înainte de confirmarea summitului Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că „suntem foarte aproape de un acord” care ar pune capăt conflictului.

Președintele SUA a adăugat că va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

Zelenski sugerează că nu este dispus să renunțe la teritoriu

Ieri, președintele ucrainean a avertizat că permiterea Rusiei să păstreze teritoriul pe care l-a ocupat în Ucraina va duce la o altă invazie.

El a spus că permiterea lui Putin să anexeze Crimeea în 2014 nu a împiedicat forțele ruse să ocupe mai multe părți din Ucraina în timpul conflictului actual.

Zelenski a adăugat: „Acum, Putin vrea să fie iertat pentru că a ocupat sudul regiunii noastre Herson, Zaporojie, întreg teritoriul regiunilor Luhansk și Donetsk, precum și Crimeea. Nu vom permite această a doua încercare de a diviza Ucraina.

Citește și: Mizele întâlnirii Trump-Putin. „Cheia opririi războiului constă în succesul forțelor armate ucrainene”

Cunoscând Rusia, știm că dacă există o a doua încercare, va exista și o a treia.”

Aliații NATO spun că Ucraina trebuie să fie implicată în negocieri

Ucraina și mai mulți aliați NATO și-au exprimat în privat îngrijorarea că domnul Trump ar putea fi de acord cu propunerile domnului Putin de a pune capăt războiului fără a ține cont de pozițiile lor.

Într-o declarație comună făcută aseară, prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer și liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Finlandei și Comisiei Europene au afirmat că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără Kiev.

Ei au declarat: „Ucraina are libertatea de a-și alege propriul destin. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Rămânem dedicați principiului că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor.”

Marea Britanie găzduiește oficiali ucraineni înaintea summitului

Anterior, ministrul de externe David Lammy a găzduit o întâlnire a înalților oficiali ucraineni și a consilierilor europeni pentru securitate națională, alături de vicepreședintele SUA JD Vance.

Întâlnirea a avut loc la Chevening, reședința oficială de țară a ministrului de externe din Kent, unde Vance se află la începutul unei vacanțe în Marea Britanie.

După întâlnire, Lammy a declarat: „Sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne ferm, în timp ce continuăm să lucrăm pentru o pace justă și durabilă”.

Se înțelege că reuniunea a fost convocată la cererea Washingtonului și a inclus reprezentanți din SUA, Ucraina, Franța, Germania, Italia, Finlanda și Polonia, precum și din Marea Britanie.

Ucraina a fost reprezentată de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al țării, și de șeful cabinetului lui Zelenski, Andrii Yermak.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Yermak a afirmat că pozițiile aliaților erau „clare”, și anume că „o pace durabilă și fiabilă este posibilă numai cu Ucraina la masa negocierilor, cu respectarea deplină a suveranității noastre și fără recunoașterea ocupației”.

Înaintea reuniunii, Sir Keir a discutat despre negocierile într-o convorbire telefonică cu Zelenski și a vorbit și cu președintele francez Emmanuel Macron.

O purtătoare de cuvânt a Downing Street a declarat că Sir Keir și Macron „au discutat despre ultimele evoluții din Ucraina, reiterându-și sprijinul neclintit pentru președintele Zelenski și pentru asigurarea unei păci juste și durabile pentru poporul ucrainean”.

