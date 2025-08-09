Ucraina ar pierde „centura fortificată” din Donbas dacă acceptă propunerea Rusiei. Riscurile sunt majore, spun experții

Propunerea Kremlinului ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii din regiunea Donețk, în schimbul unui armistițiu, ar putea oferi Moscovei un avantaj semnificativ pe câmpul de luptă, apreciază analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW), relatează Newsweek.

Înaintea summit-ului între președintele Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc săptămâna viitoare în Alaska, ISW apreciază că soarta teritoriului ucrainean ocupat parțial de Rusia ar putea fi pecetluită dacă ar fi cedat prematur Moscovei în schimbul încetării ostilităților.

Grupul de experți din Washington estimează că cedarea unor teritorii neocupate din regiunea Donețk, vitale din punct de vedere strategic, ar forța Ucraina să abandoneze principala linie defensivă din regiune, cunoscută sub numele de „centura fortificată”.

Aceasta este formată din patru orașe importantă și alte localități care se întind de la nord la sud pe o distanță de peste 48 de kilometri de-a lungul autostrăzii H-20 Kostiantinivka-Sloviansk, care s-a dovedit un obstacol de netrecut în calea ambițiilor teritoriale ale Rusiei din 2014 încoace.

Declarația lui Trump precum că discuțiile de pace din Alaska, care vor avea loc pe 15 august, se vor axa probabil pe „un schimb de teritorii” a provocat neliniște la Kiev, în timp ce experții trag semnale de alarmă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins în repetate rânduri această propunere, invocând Constituția ucraineană. Analiza ISW subliniază implicațiile unui astfel de plan pentru câmpul de luptă.

Propunerea Kremlinului

Oficialii de la Kremlin propun ca Ucraina să cedeze Crimeea și regiunile estice Donețk și Lugansk, adică întreaga regiune Donbas, precum și înghețarea altor părți ale liniei frontului ca parte a armistițiului, a relatat Bloomberg, citând surse anonime.

Asta ar presupune retragerea trupelor ucrainene din teritoriul controlat de Ucraina în Donbas, pe care Moscova încearcă de mult timp să-l cucerească, fără succes.

Or, asta ar oferi Rusiei controlul asupra principalei linii defensive fortificate din regiunea Donețk, pe care Ucraina a consolidat-o vreme de peste un deceniu și care este practic cea mai bună apărare pe care o are.

Dincolo de asta, predarea întregii regiuni în schimbul unui armistițiu fără o încheiere a păcii ar permite forțelor Moscovei să își reia atacurile în condiții mult mai favorabile, fără a se mai chinui să lupte pentru acest teritoriu, pe care în prezent face eforturi să îl încercuiască dinspre sud-vest, a declarat ISW.

Forțele rusești au eșuat în încercarea de învăluire a centurii fortificate în 2022 - o astfel de operațiune ar dura probabil ani de zile și ar implica pierderi mari de personal și echipamente, a observat grupul de experți.

Astfel, cedarea unor părți din regiunea Donețk deținute de ucraineni ar permite Moscovei să evite această complicație și să permită forțelor să ajungă la granița regiunii, care este mult mai greu de apărat decât linia actuală.

Asta ar obliga Ucraina să construiască fortificații de-a lungul zonelor de frontieră dintre Harkov și Dnipropetrovsk, al căror teren este nepotrivit pentru a permite o linie defensivă solidă, se arată în analiza ISW.

Riscuri majore pentru Ucraina

Grupul de experți apreciază că forțele rusești vor încălca aproape sigur orice viitor acord de încetare a focului/ pace și vor relua agresiunea militară în eventualitatea în care nu sunt incluse mecanisme robuste de monitorizare și garanții de securitate pentru Ucraina.

Aceste considerente reflectă atât riscuri legate de câmpul de luptă, cât și miza diplomatică a viitorului summit dintre Trump și Putin, pe 15 august.

Într-un articol pentru Substack Faridaily, observatoarele Rusiei, Farida Rustamova și Margarita Liutova, au dezvăluit că sursele lor de la Moscova spun că SUA nu înțeleg că Putin nu poate pune pauză războiului fără ceva substanțial ce poate prezenta publicului rus drept o victorie.

Într-un comentariu trimis publicației Newsweek, John Herbst, de la Centrul Eurasia al Consiliului Atlantic, a subliniat că concesiile teritoriale către Moscova sunt „acordate inițial, dar lucrurile realmente esențiale pe care Moscova trebuie să le accepte vor fi abordate abia în negocierile de pace ulterioare”.

Acestea includ răspunsul Moscovei la înarmarea Ucrainei de către SUA și NATO, precum și o eventuală staționare a forțelor europene de menținere a păcii în Ucraina.

Însă un armistițiu temporar nu ar trebui confundat cu o pace durabilă, a adăugat Herbst, dat fiind obiectivul lui Putin de a obține controlul politic asupra Ucrainei.

„Cedarea restului regiunii Donețk, ca premisă a unui armistițiu, fără angajamentul unui acord final de pace care să pună capăt războiului, ar pune forțele ruse într-o poziție foarte bună pentru a-și relua atacurile în condiții mult mai favorabile”, au scris analiștii ISW,

„Acceptarea unei astfel de cereri ar obliga Ucraina să abandoneze «centura sa fortificată», principala linie defensivă din regiunea Donețk din 2014 — fără nicio garanție că luptele nu vor fi reluate.”