Analiză Mizele întâlnirii Trump-Putin. „Cheia opririi războiului constă în succesul forțelor armate ucrainene”

Război în Israel
Publicat:

Războiul tarifelor inițiat de Trump îl pune într-o „situație impozantă” în fața oricărei țări, inclusiv a Rusiei, Chinei și Indiei, spune expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu. Cu toate acestea, el crede că niciun consilier nu va avea curajul să-i spună lui Putin realitatea.

Hari Bucur Marcu crede că Trump nu se va mai lăsa „păcălit” de Rusia. FOTO: AFP
Hari Bucur Marcu crede că Trump nu se va mai lăsa „păcălit" de Rusia. FOTO: AFP

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni vinerea viitoare în Alaska pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Trump a anunțat întâlnirea din 15 august pe rețelele de socializare, iar ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a statului Alaska față de Rusia, scrie BBC.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un potențial al doilea summit.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său în februarie 2022.

„Vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a declarat Trump vineri la Casa Albă.

„Este foarte complicat. Vom recupera o parte, vom schimba o parte. Vor avea loc unele schimburi de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a completat acesta.

Președintele SUA nu a oferit detalii suplimentare despre cum ar arăta această propunere.

Expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu a analizat posibilele efecte ale viitoarei întâlniri dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

 „Trump se află de astăzi într-o poziție de forță mult mai zdravănă, pe arena mondială”

Analistul crede că este prematură o concluzie cu privire la ajungerea la un armistițiu.
„Deocamdată, știu doar că Trump se află de astăzi într-o poziție de forță mult mai zdravănă, pe arena mondială, deoarece de astăzi au intrat în vigoare așa-zisele tarife de reciprocitate (prin care Statele Unite impun tarife altor state, cu care nu au încheiat între timp acorduri bilaterale, la nivelul tarifelor practicate de acele state mărfurilor americane, plus o majorare de la caz la caz, menită să reducă din deficitul de schimb comercial, în prezent în defavoarea Americii). Așa că multe state ale Lumii (România nu, deoarece este în Uniunea Europeană, cu care America are deja o înțelegere despre tarife) se vor afla de azi într-un dintre situațiile în care fie suportă ele tarifele majorate (ca să nu piardă piața de desfacere americană a propriilor produse), fie renunță la piața americană, pentru vânzarea acolo a produselor lor, cu consecința scăderii uneori dramatice a producției și deci a economiei naționale, fie se roagă de Administrația Trump să atenueze din plafoanele tarifare, până la limita suportabilității, oferind în schimb compensații de alt fel decât cel tarifar”, arată specialistul.

Ceea ce îl situează pe președintele Americii, Donald J.Trump, într-o poziție de control asupra unei bune părți din comerțul mondial, control care surclasează prin acele tarife aranjamentele făcute sub egida Organizației Mondiale a Comerțului.

„Și de pe această poziție impozantă, la nivel planetar, se va prezenta Trump la orice întâlnire cu oricare alt șef de stat sau de guvern, indiferent de statul respectiv, inclusiv Rusia, inclusiv China, inclusiv India sau oricare alt stat își va trimite șeful la discuții cu Trump. Fiind asta o premieră absolută, la nivel mondial, eu nu am de unde să știu, la nivelul de probabilitate al evenimentului practic sigur, cum vor reacționa interlocutorii lui Trump. Vor fi ei convinși că Trump este într-adevăr în poziție de control determinant al relațiilor economice mondiale, sau vor considera ei că, dacă încearcă să îl ducă cu vorba, vor câștiga un timp necesar pentru a vedea cum vor decurge lucrurile, cu toate statele afectate de politica tarifară americană? N-am de unde să știu, iar să speculez ar fi neproductiv”, a susținut Bucur-Marcu.

Citește și: Gambitul lui Putin. În propunerea înaintată SUA, liderul de la Kremlin s-ar angaja să nu atace Europa

Cât de serios este ultimatumul lui Trump

În ceea ce privește ultimatumul pe care America l-a dat prin Trump Rusiei, de a înceta războiul, după care ar urma repercursiuni severe, mai ales economice, asupra Rusiei, analistul susține că este greu să se tragă vreo concluzie.

„Trump are credibilitatea dată de precedentul iranian, când a dat un ultimatum de 60 de zile Teheranului, iar în a 61-a zi i-a lăsat pe israelieni să bombardeze obiectivele militare și nucleare, după care au lovit chiar americanii acele obiective ce nu puteau fi anihilate decât de muniția specială a Statelor Unite, purtată la țintă de aeronave cum numai America are”, a explicat el.

Dacă ar fi consilier de-al lui Putin, i-ar spune, „cu riscul să sar apoi de la etajul 10 sau din turla cea mare a Kremlinului, fără parașută și fără saltea de aterizare, că Trump e prea credibil că se va ține de termenul impus, ca să îl amâne doar pentru că e dispus să se întâlnească cu Putin, după trecerea acelui termen.”

Bucur-Marcu însă nu știe dacă se află printre consilierii lui Putin Vladimir Vladimirovici vreunul care să aibă curajul nebun să îi spună kremlinezului așa ceva. „De unde și probabilitatea că Putin va crede că merge în continuare și așa, să îi ducă pe americani cu zăhărelul, așteptând să treacă timpul și să câștige el războiul anti-ucrainean, deși până și un plutonier de companie știe că așa ceva este imposibil de obținut, prin acțiuni militare, pe teatrul de război.”

Cheia opririi războiului 

Cheia opririi războiului (doar Putin, care este agresorul, poate opri agresiunea) constă în succesul forțelor armate ucrainene, pe teatrul de război și mai ales în folosirea armamentelor cu rază medie și lungă de acțiune, pentru lovirea țintelor legitime din adâncimea teritoriului național rusesc, arată expertul

„Este de așteptat (deși nici aici nu putem vorbi despre probabilitatea de eveniment practic sigur) ca Putin, văzând el cu ochii lui că nu numai că forțele sale înaintează în ritm de melc (5 - 10 metri pe zi, în loc de 5 km pe zi) și asta pe direcții de importanță secundară și cu pierderi masive de resurse umane și materiale, dar că vor ajunge acele forțe rusești să piardă din pozițiile temporar cucerite, precum și că este vulnerabil în apărarea obiectivelor de pe teritoriul Patriei Mamă Rusia, să își revizuiască obiectivele războiului și să constate că ele au fost deja atinse, după care să înceteze agresiunea. Dar asta nu imediat și nu de poimâine încolo, ci de pe la toamnă”, detaliază acesta.

Analistul crede cǎ o variantă ca Trump să-l convingă, prin jocul său nemaivăzut până acum cu tarifele, că ar fi cazul ca Putin să oprească războiul, dacă chiar vrea să mai aibă o Federație și o economie națională cât de cât funcționale.

Știri Externe

