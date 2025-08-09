Macron avertizează că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, după anunțul despre întâlnirea dintre Trump și Putin

Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat sâmbătă, 9 august, că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”.

„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de peste trei ani. Europenii vor trebui, de asemenea, să fie parte a soluției, deoarece securitatea lor este în joc”, a scris pe X liderul francez, potrivit Agerpres.

Macron a vorbit anterior la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cancelarul german Friedrich Merz şi cu premierul britanic Keir Starmer, conform postării.

„Ne menţinem angajamentul de a sprijini Ucraina, lucrând într-un spirit de unitate şi bazându-ne pe activitatea desfăşurată în cadrul Coaliţiei celor dispuşi să ajute Ucraina". "Voi continua să mă coordonez îndeaproape cu preşedintele Zelenski şi cu partenerii noştri europeni”, a mai scris Macron.

După convorbirea cu Macron, Zelenski a scris pe X: „Ucraina, Franţa şi toţi partenerii noştri sunt gata să lucreze cât mai productiv posibil pentru o pace reală”.

Declarațiile președintelui francez vin după ce președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, au anunțat că se vor întâlni vinerea viitoare, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un potențial al doilea summit.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său în februarie 2022.

„Vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a declarat Trump vineri la Casa Albă.

Ulterior, Zelenski a afirmat că Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”. Liderul de la Kiev spune că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizie care este împotriva noastră, orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii.

Aceste decizii nu vor duce la nimic. Sunt decizii moarte din fașă. Sunt decizii imposibil de pus în practică. Și noi toți avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii o vor respecta”, a transmis Zelenski, pe X.