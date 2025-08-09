Moscova avertizează asupra „provocărilor” înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: „Forțe din Europa și Ucraina au un interes direct în continuarea războiului”

Un consilier apropiat al lui Vladimir Putin avertizează asupra „eforturilor titanice” de a perturba viitoarea întâlnire dintre liderul rus și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Cu siguranță, o serie de țări interesate de continuarea conflictului [Rusia-Ucraina] vor depune eforturi titanice pentru a perturba întâlnirea planificată între președintele Putin și președintele Trump”, a declarat Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, într-o postare pe Telegram, potrivit Politico.

Trump urmează să se întâlnească cu Putin vinerea viitoare, pe 15 august, în Alaska pentru a discuta eforturile de pace în războiul din Ucraina.

Dmitriev nu a numit țările, deși a făcut aceste comentarii ca răspuns la o postare pe X a lui Dan Caldwell, fost consilier principal al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, în care Caldwell a spus că se așteaptă la un „efort concertat” de a submina întâlnirea de către „forțele din Europa și Ucraina care au un interes direct în continuarea războiului”.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizie care este împotriva noastră, orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii. Aceste decizii nu vor duce la nimic. Sunt decizii moarte din fașă. Sunt decizii imposibil de pus în practică. Și noi toți avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii o vor respecta”, a transmis Zelenski, pe X.

Guvernele europene se vor opune cu tărie oricărui acord care implică cedarea teritoriului ucrainean către Rusia, o perspectivă ridicată de Trump, dar respinsă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski sâmbătă, 9 august.