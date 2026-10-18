Trump intervine în campania electorală din Israel și avertizează împotriva alegerii unui rival al lui Netanyahu

Președintele SUA, Donald Trump, și-a anunțat duminică susținerea pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor parlamentare din 27 octombrie și i-a avertizat pe alegători împotriva alegerii unui rival al acestuia. Scrutinul se anunță strâns, iar principalul adversar al premierului, Gadi Eisenkot, a subliniat că doar israelienii își pot alege liderii.

Trump l-a descris pe Netanyahu drept un lider puternic Foto: EPA-EFE

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump l-a descris pe Netanyahu drept un lider „puternic, curajos și strălucit”, care s-a confruntat cu o opoziție puternică, inclusiv în Israel.

„Acesta este genul de partener pe care Statele Unite ale Americii îl cer Israelului, o țară pentru care au făcut atât de multe. Vă rog să considerați această scrisoare drept expresia sprijinului meu complet și total pentru Bibi Netanyahu în viitoarea sa cursă pentru realegerea ca prim-ministru al Israelului”, a scris Trump.

Trump a avertizat împotriva alegerii „oricui altcuiva în afară de Bibi”, scriind că, dacă israelienii ar opta pentru unul dintre rivalii premierului, „America va trebui să facă singură această muncă, iar eu nu sunt înclinat să fac asta”.

Netanyahu i-a mulțumit liderului american într-un mesaj pe X: „Vă mulțumesc, domnule președinte Trump, pentru sprijinul extraordinar și pentru munca noastră împreună. Împreună vom duce misiunea la bun sfârșit!”.

Într-un videoclip difuzat de partidul său, Likud, premierul israelian a pus în prim-plan relația apropiată cu Trump. Netanyahu a afirmat că împreună au „zdrobit Iranul” și că un nou mandat i-ar permite să colaboreze cu președintele american pentru a „elimina amenințarea iraniană în următorii doi ani sau chiar mai devreme”.

„Vă cer să ascultați cu atenție ce a spus președintele Trump în această seară. A spus că împreună am realizat lucruri extraordinare... Dar mai este o misiune de îndeplinit”, le-a transmis Netanyahu alegătorilor.

Scrutinul este primul organizat în Israel după atacul din 7 octombrie 2023, condus de Hamas, și este văzut ca un referendum asupra lui Netanyahu. Politicieni din opoziție l-au acuzat pe premier că poartă o responsabilitate personală pentru eșecul prevenirii atacului, susținând că ar fi ignorat avertismentele.

Trump și Netanyahu au colaborat îndeaproape în contextul războaielor purtate de Israel pe mai multe fronturi după atacul Hamas, inclusiv în bombardamentele asupra Iranului. Susținerea publică a președintelui american ar putea reprezenta un avantaj electoral pentru premierul israelian.

Colaborare și divergențe în privința Iranului

Trump i s-a alăturat lui Netanyahu într-un atac americano-israelian asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, însă a acceptat o încetare a focului în aprilie, pe fondul opoziției largi a opiniei publice americane față de război. Conflictul provocase o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului.

Un fost general israelian amenință scaunul de premier al lui Netanyahu. A fost comandant în războiul din 2006 cu Hezbollah

La un eveniment din august, Netanyahu a declarat că Trump „este cel mai mare prieten al nostru, unul dintre cei mai mari prieteni pe care i-am avut la Casa Albă”.

Relațiile dintre cei doi au fost însă uneori tensionate din cauza dosarului iranian. Netanyahu a susținut că niciun acord diplomatic cu conducerea Iranului nu era posibil, în timp ce Trump a căutat o soluție negociată pentru încheierea conflictului care dura de luni de zile.

Avertisment privind situația din Cisiordania

Susținerea anunțată de Trump vine după ce secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat asupra unei „crize” în curs de conturare în Cisiordania ocupată, după ce un fotoreporter american al publicației The Washington Post a fost rănit într-un atac violent comis de coloniști israelieni.

„Suntem profund îngrijorați de aceste imagini și de ceea ce vedem”, le-a declarat Rubio jurnaliștilor sâmbătă. Biroul lui Netanyahu a anunțat că investighează circumstanțele atacului.

În condițiile în care Israelul și Netanyahu par tot mai izolați pe scena internațională, sprijinul lui Trump este esențial pentru premierul israelian.

Netanyahu, care împlinește 77 de ani pe 21 octombrie, este premierul cu cea mai îndelungată perioadă la conducerea guvernului din istoria Israelului. El a ocupat această funcție, în mai multe mandate, timp de peste 19 ani.

O cursă strânsă și replica opoziției

Netanyahu a revenit la putere în decembrie 2022, aducând în coaliție formațiuni ultranaționaliste până atunci marginalizate. La scurt timp, el a încercat să limiteze puterea sistemului judiciar, în timp ce este judecat pentru acuzații de corupție care i-ar putea aduce o pedeapsă cu închisoarea.

Principalul său rival electoral este politicianul de opoziție Gadi Eisenkot, liderul partidului de centru-dreapta Yashar și fost șef al armatei. Eisenkot îl acuză frecvent pe Netanyahu că poartă o responsabilitate personală pentru atacul din 7 octombrie 2023.

Aproximativ șapte milioane de israelieni vor avea drept de vot la alegerile legislative. Sondajele actuale indică faptul că nici blocul lui Netanyahu, nici cel condus de Eisenkot nu ar obține cele 61 de mandate necesare pentru a controla parlamentul de 120 de membri și a forma o coaliție de guvernare.

La o conferință organizată la Tel Aviv, Eisenkot a declarat că îl „admiră” pe Trump, dar a subliniat că „Israelul este o țară democratică, doar israelienii își pot alege liderii”.

La rândul său, ministrul israelian al securității naționale, politicianul de extremă dreapta Itamar Ben Gvir, a afirmat duminică: „Există o singură persoană capabilă să ocupe funcția de prim-ministru, iar aceasta este Benjamin Netanyahu”.