Israelul merge la urne pe 27 octombrie. Netanyahu luptă pentru un nou mandat, dar principalul său contracandidat câștigă tot mai mult sprijin

Israelul va organiza alegeri legislative pe 27 octombrie, într-un scrutin considerat de analiști drept un test decisiv pentru viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu. Totuși, majoritatea israelienilor își doresc schimbarea conducerii țării. Votul are loc într-un context marcat de războiul din Gaza, controverse privind securitatea națională și o scădere a încrederii publice în actuala guvernare. Scrutinul va fi primul de la atacul din 7 octombrie 2023.

Actualul mandat al Knessetului, parlamentul israelian, se încheie pe 17 iulie, iar coaliția aflată la putere își va duce astfel la capăt mandatul complet de patru ani, o situație rar întâlnită în ultimele decenii în politica israeliană.

Nu va fi necesară adoptarea unei legi pentru dizolvarea Knessetului.

„Având în vedere că actualul Knesset este așteptat să își exercite întregul mandat și că următoarele alegeri generale sunt deja stabilite prin lege pentru data de 27 octombrie, fără intenția de a scurta durata actualei legislaturi, nu este necesară adoptarea unei legi de dizolvare a Knessetului, în sensul obișnuit al termenului”, a transmis parlamentul israelian printr-un comunicat, conform Euronews.

Benjamin Netanyahu (76 ani), cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului, și-a anunțat deja intenția de a candida pentru un nou mandat.

Netanyahu încearcă să atragă electoratul dincolo de dreapta

Guvernul condus de Netanyahu, considerat una dintre cele mai de dreapta coaliții din istoria Israelului, încearcă să adopte în perioada următoare mai multe proiecte legislative pentru a-și consolida alianța politică înaintea campaniei electorale.

Premierul a declarat luna trecută că își dorește să formeze „un guvern național larg, nu un guvern de dreapta și nici unul de stânga care să depindă de partidele arabe”. Mesajul este interpretat de analiști ca o încercare de a-și extinde baza electorală și de a centra campania pe ideea de unitate națională.

Gadi Eisenkot, principalul adversar al premierului

În ciuda strategiei adoptate de Netanyahu, sondajele recente indică faptul că majoritatea israelienilor își doresc schimbarea conducerii țării. Principalul contracandidat este fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, care câștigă tot mai mult sprijin în perspectiva alegerilor.

Nemulțumirea electoratului este alimentată atât de gestionarea conflictelor din regiune, cât și de problemele de securitate internă.

O parte importantă a opiniei publice a criticat armistițiul care a pus capăt războiului dintre Israel și Statele Unite, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, considerând că înțelegerea dintre Washington și Teheran nu servește interesele Israelului.

Totodată, premierul continuă să fie criticat pentru modul în care guvernul său a gestionat amenințările de securitate, în special după atacurile lansate de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, eveniment care a declanșat actualul conflict din Gaza.