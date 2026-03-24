„O șansă de a face istorie”. Cum l-a convins Netanyahu pe Trump să înceapă războiul din Iran

Cu mai puțin de 48 de ore înainte de începerea atacului americano-israelian asupra Iranului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în timpul căreia acesta a justificat necesitatea declanșării unui război complex la o distanță considerabilă - același căruia liderul american i s-a opus în timpul campaniei electorale, scrie Reuters.

Atât Trump, cât și Netanyahu știau din rapoartele serviciilor de informații de la începutul acelei săptămâni că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și principalii săi consilieri se vor aduna în curând la reședința sa din Teheran, ceea ce îi va face vulnerabili la un „atac de decapitare” - un atac împotriva conducerii de vârf a țării pe care israelienii îl folosesc frecvent, dar pe care Statele Unite îl folosesc de obicei mult mai rar.

Cu toate acestea, noi informații au indicat că întâlnirea a fost mutată de sâmbătă seara, sâmbătă dimineața, au declarat trei persoane familiare cu detaliile conversației. Acest apel nu a mai fost raportat anterior.

Netanyahu, hotărât să ducă la bun sfârșit o operațiune pe care a susținut-o timp de decenii, a susținut că nu există o oportunitate mai bună de a-l elimina Khamenei și de a răzbuna încercările anterioare ale Iranului de a-l asasina pe Trump, inclusiv o tentativă de asasinat pe care Iranul ar fi orchestrat-o în 2024, când Trump era candidat.

Întâlnirile cu Netanyahu

Departamentul de Justiție a acuzat un cetățean pakistanez că a încercat să recruteze persoane în Statele Unite pentru a pune în aplicare acest plan, care se dorea a fi un răspuns la asasinarea de către Washington a comandantului Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Qassem Soleimani .

În momentul conversației, Trump aprobase deja ideea unei operațiuni militare americane împotriva Iranului, dar nu decisese încă când și în ce circumstanțe Statele Unite vor întreprinde acțiuni militare, au declarat sursele, vorbind sub condiția anonimatului.

Armata americană și-a consolidat prezența în regiune de săptămâni întregi, ceea ce i-a determinat pe mulți din administrație să concluzioneze că era vorba doar de momentul în care președintele va decide să acționeze. Un posibil termen limită, cu câteva zile mai devreme, fusese anulat din cauza vremii nefavorabile.

Reuters nu a putut stabili cum l-au influențat argumentele lui Netanyahu pe Trump în timp ce acesta lua în considerare ordonarea atacului. Însă conversația a fost, în esență, ultima propunere a prim-ministrului israelian către președintele SUA. Trei surse informate despre apel au declarat că acesta - împreună cu informații despre o „fereastră de oportunitate” care se închide rapid pentru a-l elimina pe liderul iranian - a fost catalizatorul deciziei finale a lui Trump de a ordona armatei să lanseze Operațiunea Epic Fury pe 27 februarie.

Netanyahu a susținut că Trump ar putea face istorie ajutând la înlăturarea conducerii iraniene, pe care Occidentul și mulți iranieni o consideră profund ostilă. El a spus că iranienii ar putea chiar să iasă în stradă și să răstoarne sistemul teocratic care a condus țara din 1979 și care a fost o sursă de terorism și instabilitate globală de atunci.

Primele bombe au căzut sâmbătă dimineața, 28 februarie. În aceeași seară, Trump a anunțat că Khamenei va fi ucis .

Ca răspuns la o solicitare a Reuters, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nu a comentat direct conversația dintre Trump și Netanyahu, dar a declarat că operațiunea militară are ca scop „distrugerea programului de rachete și a capacităților de producție ale regimului iranian, eliminarea marinei sale, încetarea capacității sale de a înarma forțe proxy și asigurarea că Iranul nu obține niciodată o armă nucleară”.

Biroul lui Netanyahu și reprezentantul Iranului la ONU nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Într-o conferință de presă de joi, Netanyahu a numit „știri false” afirmațiile conform cărora Israelul a târât SUA într-un conflict cu Iranul.

„Chiar crede cineva că îi poate spune președintelui Trump ce să facă? Haide!”, a spus el.

Trump a declarat public, de asemenea, că decizia de a ataca a fost una personală.

Argumente convingătoare

Ancheta Reuters, bazată pe comentariile unor oficiali și persoane apropiate ambilor lideri, nu sugerează că Netanyahu l-a presat pe Trump să înceapă războiul. În același timp, arată că prim-ministrul israelian a fost un susținător eficient al ideii, iar argumentele sale - inclusiv posibilitatea eliminării liderului iranian, despre care se presupune că este implicat în tentativele de asasinat asupra lui Trump - s-au dovedit convingătoare pentru președintele SUA.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a insinuat la începutul lunii martie că răzbunarea a fost cel puțin unul dintre motivele operațiunii, declarând reporterilor: „Iranul a încercat să-l omoare pe președintele Trump, iar președintele Trump a râs la urmă ” .

Trump a făcut campanie electorală în 2024, bazându-se pe politica externă a primului său mandat sub sloganul „America pe primul loc” și declarând public că dorește să evite războiul cu Iranul, preferând diplomația.

Totuși, după eșecul discuțiilor privind programul nuclear al Iranului în primăvara trecută, Trump a început să ia în considerare un atac, au declarat trei persoane familiarizate cu discuțiile interne.

Primul atac a avut loc în iunie, când Israelul a atacat instalațiile nucleare și centrele de rachete ale Iranului , ucigând mai mulți lideri iranieni. Ulterior, forțele americane s-au alăturat atacului, iar când operațiunea comună s-a încheiat, 12 zile mai târziu, Trump a declarat-o public un succes, spunând că SUA au „distrus” infrastructura nucleară a Iranului.

Cu toate acestea, câteva luni mai târziu, SUA și Israelul au început din nou să discute despre un al doilea atac aerian, care viza noi amplasamente de rachete și care să împiedice Iranul să dobândească capacitatea de a construi arme nucleare.

Israelul a căutat, de asemenea, să-l elimine pe Khamenei, un inamic geopolitic de lungă durată, care lansase în mod repetat atacuri cu rachete asupra Israelului și sprijinise forțe împuternicite bine înarmate din jurul țării, inclusiv Hamas , care a lansat un atac surpriză pe 7 octombrie 2023 din Gaza, și Hezbollah în Liban.

Israelul a început să planifice atacul pornind de la presupunerea că va acționa singur, a declarat ministrul Apărării, Israel Katz, într-un interviu acordat N12 pe 5 martie.

Cu toate acestea, în timpul vizitei lui Netanyahu la Mar-a-Lago din decembrie, acesta i-a spus lui Trump că nu este mulțumit de rezultatele operațiunii din iunie, au declarat două surse familiare cu relația dintre lideri.

Trump a precizat că este deschis unei noi campanii de bombardamente, dar, în același timp, a vrut să încerce o altă rundă de negocieri diplomatice.

Două evenimente l-au împins pe Trump să atace din nou Iranul

Două evenimente, potrivit mai multor oficiali și diplomați americani și israelieni, l-au împins pe Trump să atace din nou Iranul.

Operațiunea americană din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro la Caracas, care s-a desfășurat fără victime americane și a dus la eliminarea unui adversar american de lungă durată, a demonstrat că operațiunile militare la scară largă pot avea consecințe minime.

Între timp, în culise, coordonarea dintre Forțele de Apărare ale Israelului și Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a crescut, au declarat doi oficiali israelieni.

La scurt timp după aceea, în timpul vizitei lui Netanyahu la Washington din februarie, prim-ministrul israelian l-a informat pe Trump despre programul de rachete în expansiune al Iranului, subliniind anumite locuri îngrijorătoare, precum și riscul ca Iranul să dobândească capacitatea de a ataca teritoriul SUA.

Șansa lui Trump de a face istorie

Până la sfârșitul lunii februarie, majoritatea oficialilor americani și a diplomaților regionali credeau că un atac american asupra Iranului era aproape inevitabil, deși detaliile rămâneau incerte.

Trump a fost informat despre potențialele beneficii ale unui atac reușit, inclusiv despre posibilitatea distrugerii programului de rachete al Iranului.

Chiar înainte de convorbirea telefonică cu Netanyahu, secretarul de stat Marco Rubio a declarat unui grup de congresmeni pe 24 februarie că Israelul va ataca probabil Iranul indiferent de implicarea SUA, iar Iranul, la rândul său, va riposta împotriva țintelor americane.

În spatele acestui avertisment s-a aflat o evaluare a serviciilor secrete americane conform căreia un astfel de atac ar provoca atacuri iraniene asupra instalațiilor diplomatice și militare ale Statelor Unite și ale aliaților săi din Golful Persic.

Această predicție s-a adeverit.

Ca urmare a loviturilor:

-peste 2.300 de civili iranieni uciși

-cel puțin 13 soldați americani

-au avut loc atacuri asupra aliaților SUA

-Una dintre cele mai importante rute de transport maritim din lume a fost practic închisă

-Prețurile petrolului au crescut brusc.

Trump a fost, de asemenea, informat despre posibilitatea ca eliminarea conducerii Iranului să ducă la apariția unui guvern mai dispus la negocieri.

Posibilitatea unei schimbări de regim a fost unul dintre argumentele lui Netanyahu în timpul apelului telefonic. Cu toate acestea, CIA credea că, dacă Khamenei ar muri, acesta ar fi probabil înlocuit de un lider și mai dur.

Mai târziu în acea lună, în Iran au izbucnit proteste antiguvernamentale în masă, care au fost brutal reprimate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, ucigând mii de oameni. Trump a promis sprijin protestatarilor , dar nu a luat nicio măsură publică imediată.

După moartea lui Khamenei, Trump a cerut în repetate rânduri o revoltă. Dar chiar și în a patra săptămână a războiului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice continuă să patruleze străzile, în timp ce milioane de iranieni rămân în casele lor .

Noul lider suprem al Iranului este fiul lui Khamenei, Mojtaba , considerat un adversar și mai dur al Statelor Unite.