„Triumviratul” care a preluat puterea în Iran ameninţă cu represalii: „Au depăşit limitele noastre roşii”

Conducerea Iranului a fost preluată temporar de un consiliu format din trei oficiali de rang înalt. Noul „triumvirat” afirmă că este pregătit pentru orice scenariu și avertizează că SUA și Israelul „vor suporta consecințele”, în timp ce tensiunile regionale sunt în creştere.

Iranul a intrat într-o perioadă de tranziție politică fără precedent în ultimele decenii, după confirmarea morții liderului suprem Ali Khamenei. Conducerea statului va fi asigurată temporar de un consiliu format din trei înalți oficiali, până la desemnarea unui succesor permanent.

Acest „triumvirat” va fi compus din președintele Masoud Pezeshkian, șeful puterii judecătorești, Gholamhossein Mohseni Ejeï, și un jurist din Consiliul Gardienilor Constituției, potrivit anunțului făcut de Mohammad Mokhber. Conform legislației iraniene, acest consiliu poate interveni și „asuma temporar toate atribuţiile de conducere” până la alegerea unui nou lider suprem, notează apnews.

Succesorul trebuie desemnat de Adunarea Experților, un organism clerical format din 88 de membri, care, potrivit legii, „trebuie să aleagă cât mai curând posibil” noul conducător al Republicii Islamice.

De la Revoluția Islamică din 1979, Iranul a trecut printr-un singur astfel de transfer de putere, în 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini, moment în care Ali Khamenei a fost ales lider suprem.

„Ne-am pregătit pentru aceste momente”

Autoritățile de la Teheran susțin că au anticipat o astfel de situație și au pregătit planuri pentru toate eventualitățile.

„Ne-am pregătit pentru aceste momente şi am luat în considerare toate scenariile”, a declarat sâmbătă, 28 februarie, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un mesaj difuzat la televiziunea de stat.

El a lansat și un avertisment direct către Washington și Tel Aviv, afirmând că președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au „depăşit limitele noastre roşii” și „vor suporta consecinţele”.

Donald Trump amenință cu „o forță nemaiîntâlnită”

La rândul său, președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă seara, pe rețeaua sa Truth Social, moartea liderului iranian, descriindu-l drept „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”. La câteva ore după acest mesaj, presa de stat iraniană a confirmat oficial decesul lui Ali Khamenei.

Într-un nou mesaj publicat duminică, 1 martie, liderul de la Casa Albă a avertizat că Iranul ar putea reacționa „mai puternic ca niciodată” și a amenințat că Statele Unite vor răspunde „cu o forţă nemaiîntâlnită” dacă vor fi atacate.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, fiica, nepotul, nora și ginerele lui Khamenei au fost, de asemenea, uciși în atacuri.

În paralel cu schimbarea conducerii, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra unor state vecine din Golf, ca răspuns la loviturile atribuite SUA și Israelului. Operațiunile au vizat mai multe obiective din regiune, amplificând temerile privind o extindere rapidă a conflictului.