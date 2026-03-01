search
Duminică, 1 Martie 2026
Video Moartea lui Ali Khamenei: scene de bucurie, dar și doliu la Teheran, după anunţul făcut de Donald Trump

Publicat:

Mii de oameni s-au adunat duminică în piaţa Enghelab din Teheran, după anunţarea morţii liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în timp ce în alte cartiere ale capitalei au fost semnalate manifestări de bucurie.

Liderului suprem iranian, Ali Khamenei a murit. FOTO: Arhivă
Liderului suprem iranian, Ali Khamenei a murit. FOTO: Arhivă

Îmbrăcaţi în negru, unii plângând şi fluturând portrete ale celui care a condus Iranul din 1989, participanţii la adunarea din piaţa Enghelab au scandat „Moarte Americii!” şi „Moarte Israelului!”, în mijlocul steagurilor Republicii Islamice. Presa de stat a anunţat 40 de zile de doliu public şi şapte zile de sărbători legale.

Moartea ayatollahului a fost anunţată sâmbătă seara de preşedintele american Donald Trump, într-o postare pe platforma Truth Social. „Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, a murit”, a transmis Trump, fără a oferi detalii despre sursa informaţiei. La câteva ore după acest anunţ, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem.

Potrivit informaţiilor apărute ulterior, fiica, nepotul, nora şi ginerele său ar fi fost, de asemenea, ucişi în atacuri. Anterior, premierul israelian Benjamin Netanyahu declarase că există indicii potrivit cărora liderul suprem iranian ar fi fost ucis în atacurile israeliano-americane desfăşurate sâmbătă în Iran.

În paralel, martori oculari citaţi de Reuters au declarat că, în mai multe cartiere din Teheran, oameni au ieşit în stradă pentru a sărbători anunţul privind moartea lui Khamenei. Pe platforma X au circulat înregistrări video în care se aud strigăte de bucurie într-un cartier de blocuri, iar alte imagini, neverificate, arată tineri celebrând pe străzi.

Reuters precizează însă că nu are prezenţă permanentă pe teren în Iran, unde autorităţile monitorizează îndeaproape presa străină şi controlează în mare măsură mass-media locală. Agenţia afirmă că este în contact frecvent cu surse din Iran, monitorizează presa locală şi verifică atent materialele apărute online înainte de a le utiliza.

După anunţul decesului, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra unor state vecine din Golf, ca răspuns la atacurile atribuite SUA şi Israelului, lovind o serie de ţinte regionale.

Ayatollahul Ali Khamenei a condus Iranul timp de peste trei decenii, transformând ţara într-un actor major anti-SUA în regiune, extinzându-şi influenţa militară în Orientul Mijlociu şi reprimând în acelaşi timp valurile repetate de proteste interne.

