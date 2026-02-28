Cum funcționează sistemul de putere de la Teheran. Conducerea iraniană, vizată în atacuri

Israelul afirmă că a vizat conducerea Iranului în recentele sale lovituri aeriene. Două surse israeliene au declarat pentru CNN că printre țintele atacurilor s-au numărat liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, președintele Masoud Pezeshkian și șeful Statului Major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi.

Cum funcționează sistemul de putere din Iran

Structura regimului iranian a fost construită după Revoluția Islamică din 1979, care a înlăturat monarhia și a dus la formarea unui stat ce combină elemente teocratice și republicane. Instituțiile alese coexistă cu un sistem dominat, în ultimă instanță, de autoritatea clericală.

Liderul suprem

În vârful structurii de putere se află ayatollahul Ali Khamenei. Liderul suprem este șeful statului și comandantul-șef al forțelor armate. El are autoritate asupra poliției naționale și a poliției morale. De asemenea, numește jumătate dintre cei 12 membri ai Consiliului Gardienilor; cealaltă jumătate este selectată de parlament.

Consiliul Gardienilor

Acest organism format din 12 juriști supraveghează activitatea parlamentului și decide dacă legile adoptate sunt compatibile cu legea islamică (sharia). Consiliul poate solicita revizuirea legislației și are puterea de a aproba sau respinge candidații la alegerile parlamentare, prezidențiale și pentru Adunarea Experților, putând astfel bloca anumite candidaturi.

Adunarea Experților

Adunarea este alcătuită din 88 de membri, aleși direct de populație de pe o listă de candidați aprobată de Consiliul Gardienilor. În teorie, instituția are rolul de a supraveghea autoritatea liderului suprem. În practică, modul în care își exercită această putere este neclar: se întrunește doar o săptămână pe an, ședințele sunt secrete și nu există cazuri cunoscute în care ar fi contestat deciziile liderului suprem.

Președintele

Președintele conduce guvernul ales și poate avea cel mult două mandate de câte patru ani. El este însă direct responsabil în fața liderului suprem. În cadrul stabilit de acesta, președintele implementează politicile interne și conduce diplomația Iranului.

Parlamentul

Parlamentul iranian are 290 de membri, aleși pentru mandate de patru ani. Instituția elaborează legi, ratifică tratate internaționale și aprobă bugetul. Ședințele sunt publice, iar dezbaterile sunt transmise.

Structurile de securitate

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) este unitatea de elită a armatei iraniene, responsabilă de apărarea regimului. Numără între 150.000 și 190.000 de membri și include forțe terestre, navale, aeriene și o structură de informații. De-a lungul timpului, IRGC și-a extins influența și în economia civilă.

Ramura sa de voluntari, cunoscută sub numele de Basij, are rolul de a susține regimul pe plan intern și de a aplica normele morale islamice în societate.

Ce este IRGC și cum a apărut

Într-un discurs recent, fostul președinte american Donald Trump a cerut membrilor IRGC și forțelor de securitate iraniene să „depună armele” sau să se confrunte cu „moarte sigură”, anunțând o operațiune majoră în Iran.

IRGC a fost creat după Revoluția Islamică din 1979, cu scopul de a „proteja” noul regim teocratic. După înlăturarea ultimului monarh, grupările paramilitare care au contribuit la căderea acestuia au fost integrate în noua structură. Organizația a rezistat tentativelor inițiale de a fi absorbită în armata regulată și și-a consolidat puterea în timpul Războiul Iran-Irak din anii 1980.

În prezent, IRGC este considerată cea mai puternică ramură a armatei iraniene, independentă de armata convențională.

Forța Quds

Forța Quds este unitatea expediționară a IRGC, formată din luptători de elită. Inițial, a fost însărcinată cu operațiuni externe, inclusiv sprijinirea Hezbollah în Liban. Ulterior, a susținut mai mulți actori nestatali din Orientul Mijlociu, inclusiv Hamas în Gaza, mișcarea Houthis în Yemen și chiar Taliban în Afganistan, în anii 1990.

Basij

Basij, una dintre cele cinci ramuri ale IRGC, funcționează ca o forță vizibilă la nivel stradal, cu rol intern. Numele său înseamnă „mobilizare” în limba persană. Gruparea recrutează voluntari din întreaga țară, adesea din medii mai sărace și conservatoare, și are misiunea de a sprijini regimul și de a impune normele morale islamice în rândul populației.