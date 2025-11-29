search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Trei zile de doliu în Hong Kong, în urma incendiilor devastatoare din blocurile de locuințe

Publicat:

Hong Kong a intrat sâmbătă într-o perioadă oficială de trei zile de doliu, marcată de un moment de reculegere în memoria celor 128 de victime ale unuia dintre cele mai grave incendii din istoria orașului.

Doliu pentru victimele incendiului din Hong Kong FOTO GovHK
Doliu pentru victimele incendiului din Hong Kong FOTO GovHK

Liderul administrației, John Lee, alături de miniștri și zeci de înalți funcționari, au păstrat trei minute de tăcere în fața sediului guvernului, unde steagurile Chinei și Hong Kongului au fost coborâte în bernă, scrie The Guardian.

Cu câteva ore înainte, locuitorii aduseseră flori lângă carcasa carbonizată a complexului rezidențial Wang Fuk Court, care a ars continuu peste 40 de ore. „Să păstrați mereu bucuria în ceruri”, scria pe un bilet lăsat printre flori.

Doliu pentru victimele incendiului din Hong Kong FOTO GovHK

Guvernul a anunțat că au fost amenajate puncte condoleanțe în mai multe zone ale orașului, unde oamenii pot semna în cărțile de comemorare.

Mulți încă își caută apropiații pierduți în incendii

Familiile continuă să caute prin spitale și centrele de identificare a victimelor, sperând să dea de urma celor dispăruți. Aproximativ 200 de persoane sunt încă date dispărute, iar 89 de trupuri neidentificate.

Vineri, zeci de persoane se aflau încă internate, 11 în stare critică și 21 cu prognostic „serios”.

Un bărbat pe nume Fung a spus că vine zilnic în zonă să își caute soacra, în vârstă de 80 de ani.

„Ia antibiotice și doarme mult. Nu a fost nicio alarmă, e posibil să nu fi știut că e incendiu”, a spus el.

La unul dintre spitale, o femeie numită Wong își căuta cumnata și sora geamănă a acesteia, însă fără rezultat.

„Nu le-am găsit. Mergem din spital în spital, sperând că vom primi vești bune”, a spus femeia, în vârstă de 38 de ani.

Guvernul a anunțat că poliția a activat un sistem specializat pentru identificarea victimelor în caz de dezastru, pentru a ajuta la găsirea dispăruților.

Cauza nu a fost stabilită încă

Vineri, autoritățile anticorupție au arestat opt persoane în legătură cu tragedia — cel mai grav incendiu într-o clădire rezidențială din lume de la 1980 încoace.

Flăcările s-au extins cu rapiditate, miercuri după-amiază, în ansamblul de locuințe din districtul Tai Po, cuprinzând șapte dintre cele opt turnuri înalte ale complexului.

Cauza nu a fost încă stabilită, însă primele anchete indică faptul că incendiul ar fi pornit de la plasele de protecție de pe etajele inferioare ale unui bloc, iar panourile din spumă „extrem de inflamabile”, alături de schela de bambus, au accelerat propagarea.

Autoritățile au găsit cazare temporară pentru aproximativ 800 de persoane, iar nouă adăposturi de urgență au fost deschise pentru circa 720 de sinistrați peste noapte.

Este cel mai grav incendiu din Hong Kong din 1948, când o explozie urmată de un foc devastator a ucis cel puțin 135 de oameni.

