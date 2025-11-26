Un incendiu a cuprins miercuri mai multe turnuri înalte ale unui complex rezidențial din districtul Tai Po, situat în nordul Hong Kong. Serviciile de urgență se luptă să stingă flăcările.

Mai multe persoane sunt blocate în interior, potrivit postului public de televiziune RTHK, citând poliția, iar două persoane au suferit arsuri grave, a precizat acesta. Unii membri ai pompierilor au fost, de asemenea, răniți în timp ce încercau să stingă flăcările uriașe, scrie Reuters.

Pompierii au declarat că au primit la ora 14:51 (06:51 GMT) informații potrivit cărora un incendiu izbucnise în Wang Fuk Court, în Tai Po. La ora 15:34, alarma a fost ridicată la nivelul 4, al doilea cel mai ridicat.

Wang Fuk Court este un complex rezidențial format din opt blocuri, cu aproape 2.000 de unități locative. Mai multe turnuri din jurul turnului în flăcări au schele de bambus la exterior.

Departamentul de Transport din Hong Kong a declarat că, din cauza incendiului, o secțiune întreagă a autostrăzii Tai Po a fost închisă, iar autobuzele sunt deviate.