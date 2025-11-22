Incendiu violent într-un bloc cu 11 etaje din Sectorul 5. Pompierii evacuează locatarii

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineaţă într-un apartament dintr-un bloc de 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Pompierii intervin chiar în aceste momente.

SURSA: ISU

Un incendiu a izbucnit în cursul dimineaţii de sâmbătă, 22 noiembrie, într-un apartament aflat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje de pe strada Sg. Ion Nuțu, în Sectorul 5 al Bucureștiului.

Potrivit ISU, flăcările sunt însoțite de degajări foarte mari de fum, care afectează atât locuința, cât și casa scării, îngreunând accesul echipelor de intervenție.

Pompierii au constituit echipe de căutare și salvare care verifică apartamentele și evacuează persoanele care ar putea fi afectate de fum.

Reprezentanții ISU subliniază că misiunea este în plină desfășurare. La fața locului acționează mai multe autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori și ambulanțe SMURD.

Toate echipele încearcă simultan să limiteze incendiul, să asigure evacuarea locatarilor și să gestioneze efectele degajărilor masive de fum.