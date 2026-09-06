Tragedie în timpul unei excursii: un autobuz plin cu elevi s-a prăbușit într-o râpă de la 30 de metri. Peste 20 de morți și zeci de răniți

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seara pe insula Fogo din arhipelagul Capului Verde. Un autobuz în care se aflau elevi și alți pasageri a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit într-o râpă adâncă de aproximativ 30 de metri. Cel puțin 21 de persoane au murit, iar alte 19 au fost transportate la spital.

Autocarul s-a prăbușit într-o râpă Foto: sursa: X/andaluciainformacion

Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 21.00. Din primele informații, autobuzul circula pe un sector de drum aflat în apropierea unei zone abrupte când, din motive care nu au fost încă stabilite, a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit în râpă, potrivit The Sun.

Impactul a fost extrem de violent. Vehiculul a fost distrus aproape în totalitate, iar mai mulți pasageri au rămas blocați în interior. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, aproximativ zece persoane au fost aruncate din autobuz în momentul accidentului.

Printre victime se află și copii. Șoferul autobuzului, care organizase excursia, se numără de asemenea printre persoanele decedate.

Intervenția echipelor de salvare a fost îngreunată de terenul extrem de abrupt. Salvatorii au fost nevoiți să coboare în râpa adâncă pentru a ajunge la victime și la persoanele care au supraviețuit accidentului.

Bilanțul tragediei a crescut în primele ore după producerea accidentului. Dacă inițial autoritățile anunțaseră 18 victime, numărul persoanelor decedate a ajuns ulterior la 21.

Alte 19 persoane au fost rănite și transportate la unități medicale. Patru dintre acestea se află în stare gravă.

Autoritățile au decretat două zile de doliu

Consiliul Municipal din São Filipe a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat că autoritățile locale sunt implicate în operațiunile de salvare și în sprijinirea familiilor.

„În acest moment de durere profundă, nu există cuvinte care să poată alina suferința celor care și-au pierdut o persoană dragă”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Autoritățile au declarat două zile de doliu oficial în memoria victimelor.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care autobuzul a ieșit de pe șosea.