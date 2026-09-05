SUA au lovit sâmbătă, 5 septembrie, trei petroliere iraniene care transportau țiței, în largul insulei Kharg și în apropiere de Jask. Forțele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) au precizat că cele trei nave fac parte dintr-o „rețea clandestină de miliarde de dolari” care finanțează Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

„Forțele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) au lovit trei petroliere iraniene care transportau țiței, pe 5 septembrie, după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a lansat rachete balistice asupra a două nave de război ale Marinei SUA care patrulau în apele din regiune.

Un portavion american și un distrugător dotat cu rachete ghidate au reușit să evite mai multe atacuri iraniene neprovocate. Niciun militar american nu a fost rănit”, a transmis CENTCOM.

CENTCOM transmite că, după atacurile iraniene asupra navelor americane, forțele SUA au distrus trei petroliere iraniene, inclusiv unul gol, după evacuarea echipajului.

„Cele trei petroliere iraniene fac parte dintr-o rețea clandestină de miliarde de dolari care finanțează IRGC și grupările sale aliate din regiune. Iranul nu are mijloacele necesare pentru a le apăra.”

Comandantul CENTCOM, Brad Cooper, transmite IRGC că SUA vor răspunde cu o forță și mai mare dacă forțele americane sunt atacate.

„Mesajul transmis IRGC trebuie să fie clar: dacă trageți asupra a două dintre navele noastre, vom impune un cost economic și mai mare – vom scoate din funcțiune trei dintre navele voastre. Nu vom ezita să apărăm forțele americane și, dacă va fi necesar, să distrugem flota petrolieră limitată și expusă a Iranului”, a afirmat el.

Marți, Forţele americane au reluat atacurile împotriva Iranului, a anunţat Comandamentul Central al SUA (Centcom). SUA a precizat că atacurile au urmat „recentelor tentative de atac" ale Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Semiluna Roşie Iraniană a declarat că patru persoane, printre care şi un copil mic, au fost ucise în urma atacurilor americane, iar peste 50 au fost rănite, după ce, în urma unui atac cu rachete al SUA, schije au lovit o casă în care avea loc o nuntă în localitatea Sirik, din sudul Iranului.