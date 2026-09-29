 Tatăl lui Putin, un „băutor înrăit”. Ce dezvăluie un apropiat al familiei despre violențele din casa natală a dictatorului rus | adevarul.ro
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Tatăl lui Putin, un „băutor înrăit”. Ce dezvăluie un apropiat al familiei despre violențele din casa natală a dictatorului rus

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Detalii despre copilăria lui Vladimir Putin și familia în care a crescut sunt prezentate în cartea jurnalistului Evan Gerșkovici, reporter al The Wall Street Journal. Un apropiat al familiei l-a descris pe tatăl liderului rus, Vladimir Spiridonovici Putin, drept un „băutor înrăit” și a relatat despre violențele la care ar fi fost supusă soția acestuia.

Vladimir Putin, liderul rus
Vladimir Putin, liderul rus Foto: Shuterstock

Mărturiile sunt prezentate în contextul în care Putin a oferit, de-a lungul timpului, o imagine diferită despre tatăl său. În ianuarie 2024, președintele rus a afirmat că nu l-a văzut niciodată pe acesta în stare de ebrietate.

„În primul rând, vreau să subliniez acest lucru, nu l-am văzut niciodată pe tatăl meu beat. Asta nu s-a întâmplat niciodată”, a spus Putin. El a adăugat că nu și-a auzit niciodată tatăl rostind înjurături, potrivit Dialog.

Putin și tatăl său
Putin și tatăl său Foto: Dialog

Cine au fost părinții lui Vladimir Putin

Părinții lui Vladimir Putin au fost Vladimir Spiridonovici Putin și Maria Ivanovna Șelomova, ambii născuți în 1911. Cei doi au trecut prin experiențe dramatice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și au supraviețuit Blocadei Leningradului. Putin a povestit în mai multe rânduri despre perioada respectivă, inclusiv despre moartea fratelui său Viktor, în timpul blocadei.

Vladimir Spiridonovici Putin a servit în marina sovietică și a participat la luptele din timpul războiului, fiind grav rănit. Ulterior, a lucrat ca muncitor într-o fabrică.

Maria Ivanovna Șelomova a supraviețuit foametei și condițiilor extreme din Leningradul asediat. Înainte de nașterea lui Vladimir, familia mai a mai avut doi fii, Albert și Viktor, care au murit în copilărie.

După război, familia a continuat să trăiască modest în Leningrad, iar Maria a lucrat în mai multe locuri pentru a-și întreține familia.

Familia lui Putin, descrisă ca fiind săracă

Potrivit relatărilor citate de Gerșkovici, mama unui fost coleg de școală al lui Putin și-a amintit familia viitorului președinte rus ca fiind săracă.

Mama lui Putin a muncit în mai multe locuri, inclusiv ca paznic de noapte și femeie de serviciu. Putin a povestit anterior că mama sa a lucrat și ca bonă într-un spital.

Vladimir Putin, căruia apropiații îi spuneau Vova, a urmat cursurile Școlii nr. 193 din Leningrad. Un fost coleg și-a amintit că Putin era un copil mic și slab și că, deși pierdea uneori în confruntările cu alți copii, nu renunța.

La întâlnirile cu părinții, un prieten al familiei l-ar fi auzit pe copilul Putin fiind certat pentru că se certa cu alți copii.

Informații despre relația dintre părinții lui Putin apar și în cartea „Țarul însuși”, semnată de jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin. Autorii relatează, pe baza unor memorii atribuite părinților lui Putin, un episod în care Vladimir Spiridonovici Putin a agresat-o pe viitoarea sa soție.

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