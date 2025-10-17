Trump, nou avertisment pentru Hamas: „Vom intra și îi vom ucide”

Președintele Donald Trump a avertizat joi că, dacă Hamas continuă să ucidă palestineni în Fâșia Gaza, „nu vom avea de ales decât să intrăm și să-i ucidem”, într-un comentariu marcând o înăsprire a retoricii sale împotriva grupării, relatează CNN.

Amenințarea, la doar trei zile după semnarea acordului de pace în Orientul Mijlociu, vine pe fondul unor rapoarte conform cărora luptătorii Hamas au profitat de armistițiu pentru a prelua controlul asupra securității în Fâșia Gaza, vizând palestinienii pe care îi suspectează de colaborare cu forțele israeliene pe parcursul războiului.

„Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu a fost prevăzut în Acord, nu vom avea de ales decât să intrăm și să-i ucidem”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump a clarificat ulterior că forțele americane nu vor fi implicate într-o eventuală ofensivă.

„Nu o vom face noi, nu va necesar”, a spus el joi în Biroul Oval. „Sunt oameni foarte aproape, în vecinătate, care vor face treaba foarte ușor, dar cu aprobarea noastră.”

Trump minimalizase anterior posibilitatea ca forțele americane să fie nevoite să se implice în menținerea păcii, în timp ce negociatorii încearcă să facă progrese în direcția opririi definitive a războiului.

Avertismentul președintelui american a reprezentat totuși o schimbare bruscă de ton, după evaluarea sa mult mai optimistă imediat după încheierea acordului de încetare a focului, p anunțat săptămâna trecută. El chiar a declarat cu deplină convingere că războiul s-a „terminat”. Trump a ignorat, de asemenea, primele rapoarte conform cărora Hamas ar executa membri ai unor bande din enclava palestiniană, după apariția unor înregistrări în acest sens.

„Au eliminat câteva bande care erau foarte rele”, a spus Trump marți. „Și asta nu m-a deranjat prea mult, ca să fiu sincer. E în regulă.”

SUA ar putea da undă verde Israelului să intervină

Totuși, în ultimele 24 de ore, președintele a sugerat, într-un limbaj din ce în ce mai dur, că ar putea permite Israelului să reia luptele dacă Hamas nu își respectă partea din acord, declarând miercuri pentru CNN că războiul s-ar putea relua la un singur cuvânt al său.

Israelul a acuzat deja Hamas că a încălcat acordul pentru că nu a returnat toate trupurile neînsuflețite ale ostaticilor, conform armistițiului. Trump a manifestat o atitudine contradictorie față de atacurile Hamas asupra palestinienilor după încetarea focului, avertizând în același timp că gruparea va trebui în cele din urmă să accepte se dezarmeze, altminteri „îi vom dezarma noi”.

„Israelul se va întoarce pe acele străzi imediat ce voi rosti un cuvânt, a declarat Trump miercuri. „Dacă Israelul ar putea intra să îi aranjeze, ar face-o.”

Trump a vorbit joi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit unei surse israeliene, dar natura conversației nu a putut fi aflată imediat. În Biroul Oval, după acea conversație, el și-a exprimat încrederea că armistițiul va rezista.