search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump, nou avertisment pentru Hamas: „Vom intra și îi vom ucide”

0
Război în Israel
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump a avertizat joi că, dacă Hamas continuă să ucidă palestineni în Fâșia Gaza, „nu vom avea de ales decât să intrăm și să-i ucidem”, într-un comentariu marcând o înăsprire a retoricii sale împotriva grupării, relatează CNN.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Amenințarea, la doar trei zile după semnarea acordului de pace în Orientul Mijlociu, vine pe fondul unor rapoarte conform cărora luptătorii Hamas au profitat de armistițiu pentru a prelua controlul asupra securității în Fâșia Gaza, vizând palestinienii pe care îi suspectează de colaborare cu forțele israeliene pe parcursul războiului.

„Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu a fost prevăzut în Acord, nu vom avea de ales decât să intrăm și să-i ucidem”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump a clarificat ulterior că forțele americane nu vor fi implicate într-o eventuală ofensivă.

„Nu o vom face noi, nu va necesar”, a spus el joi în Biroul Oval. „Sunt oameni foarte aproape, în vecinătate, care vor face treaba foarte ușor, dar cu aprobarea noastră.”

Trump minimalizase anterior posibilitatea ca forțele americane să fie nevoite să se implice în menținerea păcii, în timp ce negociatorii încearcă să facă progrese în direcția opririi definitive a războiului.

Avertismentul președintelui american a reprezentat totuși o schimbare bruscă de ton, după evaluarea sa mult mai optimistă imediat după încheierea acordului de încetare a focului, p anunțat săptămâna trecută. El chiar a declarat cu deplină convingere că războiul s-a „terminat”. Trump a ignorat, de asemenea, primele rapoarte conform cărora Hamas ar executa membri ai unor bande din enclava palestiniană, după apariția unor înregistrări în acest sens.

„Au eliminat câteva bande care erau foarte rele”, a spus Trump marți. „Și asta nu m-a deranjat prea mult, ca să fiu sincer. E în regulă.”

SUA ar putea da undă verde Israelului să intervină 

Totuși, în ultimele 24 de ore, președintele a sugerat, într-un limbaj din ce în ce mai dur, că ar putea permite Israelului să reia luptele dacă Hamas nu își respectă partea din acord, declarând miercuri pentru CNN că războiul s-ar putea relua la un singur cuvânt al său.

Israelul a acuzat deja Hamas că a încălcat acordul pentru că nu a returnat toate trupurile neînsuflețite ale  ostaticilor, conform armistițiului.  Trump a manifestat o atitudine contradictorie  față de atacurile Hamas asupra palestinienilor după încetarea focului,  avertizând în același timp că gruparea va trebui în cele din urmă să accepte se dezarmeze, altminteri „îi vom dezarma noi”.

„Israelul se va întoarce pe acele străzi imediat ce voi rosti un cuvânt, a declarat Trump miercuri. „Dacă Israelul ar putea intra să îi aranjeze, ar face-o.”

Trump a vorbit joi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit unei surse israeliene, dar natura conversației nu a putut fi aflată imediat. În Biroul Oval, după acea conversație, el și-a exprimat încrederea că armistițiul va rezista.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
digi24.ro
image
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Haosul autorităților la explozia din București. Femeie gravidă, moartă în explozie. 3 decese și 13 răniți. Arafat: „Blocul este în colaps”
gandul.ro
image
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
mediafax.ro
image
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
fanatik.ro
image
VIDEO. Momentul în care a explodat blocul din București a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin din Rahova
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere
digi24.ro
image
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
gsp.ro
image
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
playtech.ro
image
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, a ajuns ultimul la locul exploziei după două ore, abia trezit din somn la ora 12:00! Edilul nu știa mai nimic despre subiect și părea ''picat din plop''
romaniatv.net
image
Lista românilor care ar ajunge în prima linie în caz de război!
mediaflux.ro
image
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Umorul Prințului William este ADORABIL! Ce remarcă amuzantă a făcut viitorul rege în compania soției sale Kate

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
4 vaccinuri care pot reduce riscul de demență, potrivit cercetătorilor