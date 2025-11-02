Un oficial rus amenință cu desfășurarea unor arme nucleare în Venezuela sau în Cuba

Oficialii ruși amplifică amenințările nucleare la adresa Statelor Unite, în timp ce președintele rus Vladimir Putin flutură noi arme cu capacități nucleare.

Analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) au scris că un important parlamentar rus a sugerat că Moscova ar putea desfășura rachete cu capacitate nucleară în Venezuela și Cuba, într-un moment în care Putin dezvăluie noi arme nucleare subacvatice și aeriene.

Pe 29 octombrie, vicepreședintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, Alexei Juravliov, a amenințat că Moscova ar putea livra rachete cu capacitate nucleară „Venezuelei sau Cubei”, menționând că acestea se află în apropiere de ceea ce a numit „principalul adversar geopolitic” al Rusiei, Statele Unite. Acesta a subliniat că SUA „nu sunt un prieten sau un partener” al Rusiei, ci un „inamic”.

Rusia are la dispoziție o „gamă întreagă” de rachete și va folosi „ceea ce este necesar”, a spus el.

Amenințările deputatului rus sunt menite să evoce amintiri cu privire la criza rachetelor din Cuba (1962), așa cum au procedat oficialii ruși în trecut.

Vladimir Putin flutură noi arme cu capacitate nucleară

Putin a anunțat pe 29 octombrie că Rusia a testat cu succes vehiculul subacvatic fără pilot cu propulsie nucleară Poseidon cu doar în urmă.

„Putin detaliază presupusele atribute ale armelor pentru a conferi greutate și urgență amenințărilor sale nucleare astfel încât să obțină concesii din partea Statelor Unite împotriva Ucrainei ”, au scris analiștii ISW. Putin a amintit, de asemenea, de recentul test al rachetei Burevestnik, la fel de puternică, având propulsie nucleară și caracteristici similare.

Momentul anunțului lui Putin a urmat apelului președintelui american Donald Trump din 27 octombrie către Kremlin că mai bine s-ar concentra pe încheierea războiului din Ucraina în loc să testeze rachete.

Declarațiile Putin par să fie menite să sfideze presiunile SUA și să fie o demonstrație a forței. Potrivit ISW, liderul rus folosește retorica nucleară pentru a forța concesii teritoriale din partea lui Trump și a guvernelor europene „pe care armata sa nu le poate obține pe câmpul de luptă”.

Statele Unite și aliații lor francezi și britanici din NATO mențin triade nucleare robuste pentru a „ descuraja atacurile nucleare”, amintește ISW.

Belarus va desfășura sistemul de rachete Oreșnik

Rusia se folosește totodată de Belarusul pentru a amenința mai mult sau mai puțin voalat Europa. Secretarul de presă al președinției belaruse, Natalia Eismont, a declarat pentru agenția de știri TASS pe 28 octombrie că racheta Oreșnik va intra în serviciu în decembrie 2025.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că această decizie este un răspuns la ceea ce el a numit „declarații rusofobe” și „isterie militaristă” din partea țărilor euroene.

Peskov a evocat declarații ale oficialilor din țările baltice, Polonia, Franța și Regatul Unit ca justificare pentru desfășurare, el subliniind că acestea arată cât de prețioase sunt aceste rachete pentru Belarus și Rusiei. Putin anunțase anterior că specialiștii ruși și belaruși vor decide asupra noilor amplasamente pentru Oreșnik până la sfârșitul anului.

„Rusia folosește sistemul Oreșnik ca parte a unei campanii de control reflexiv care vizează subminarea hotărârii Occidentului de a sprijini militar Ucraina ”, au conchis analiștii ISW.

Înalți oficiali ruși transmit mesajul că Rusia este pregătită să continue războiul pe termen nelimitat eventual până când Ucraina și partenerii săi vor capitula în fața cererilor Rusiei. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins pe 28 octombrie propunerea președintelui american Donald Trump privind un armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului înaintea reluării negocierilor cu SUA. Mesajul lor: condițiile Rusiei legate de pretențiile teritoriale și așa-numitele „cauzele profunde ale războiului” rămân neschimbate.