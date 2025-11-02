Pușcașii marini ai SUA desfășurați în Caraibe fac manevre de debarcare și infiltrare în contextul tensiunilor cu Venezuela

Comandamentul Puşcaşilor Marini al SUA a efectuat recent exerciţii de antrenament în Puerto Rico, inclusiv manevre de debarcare şi infiltrare, a anunţat sâmbătă Pentagonul.

Comandamentul Sudic al SUA, a cărui jurisdicţie acoperă America Latină, excluzând Mexicul, a postat sâmbătă un mesaj pe platforma X, însoțit de un videoclip, în care informează că „Unitatea 22 Expediționară a Pușcașilor Marini a efectuat operațiuni de antrenament în Puerto Rico”, scrie Agerpres.

Filmele arată un LCAC - un aeroglisor de mari dimensiuni care transportă trupe, vehicule şi echipamente - efectuând o debarcare cu sprijinul mai multor unităţi de elicoptere de transport UH-1Y, de la bordul cărora pușcașii marini au exersat şi debarcări, şi al unor elicoptere de atac Apache.

Imaginile, însoțite de muzică dramatică ce imită coloana sonoră tipică unui film de acțiune, arată apoi echipe de pușcași marini deplasându-se în vehicule tactice ușoare pentru toate tipurile de teren, concepute pentru a transporta personal pe teren dificil, care apoi „îşi asigură poziţii de tragere şi continuă operaţiunile de infiltrare”.

„Forţele militare americane sunt desfăşurate în Caraibe în sprijinul misiunii Comandamentului Sudic, al operaţiunilor conduse de Departamentul de Război şi al priorităţilor preşedintelui Statelor Unite de a combate traficul ilegal de droguri şi de a proteja patria”, se încheie mesajul.

Exerciţiile puşcaşilor marini americani din Caraibe au fost prezentate după relatări privind posibile atacuri asupra poziţiilor militare din Venezuela, ceea ce administraţia SUA neagă. Washingtonul susţine că porturile şi aerodromurile controlate de armata venezueleană sunt folosite în traficul de droguri de organizaţii precum Cartel de los Soles, condus de Nicolas Maduro şi guvernul său.